Oscar Riesebeek traint voorzichtig op rollers: “Nog een lange weg te gaan”

Oscar Riesebeek heeft vier weken na zijn bekkenbreuk voorzichtig de training hervat. De Nederlander van Alpecin-Fenix liep de blessure op tijdens de verkenning van Parijs-Roubaix, waarna hij lange tijd in een rolstoel zat. Inmiddels heeft hij die niet meer nodig en fietst hij op de rollers.

Naast de eerste fietsomwentelingen doet Riesebeek ook oefeningen voor zijn core stability en traint hij in het zwembad. “Dit is een stap in de goede richting”, vertelt hij via de ploeg. “Maar ik weet ook dat ik nog een lange weg te gaan heb. Ik moet nog twee weken op krukken lopen, maar ik ben blij dat ik uit de rolstoel ben en dat ik langzaam weer kan trainen op de fietstrainer.”

Als de 28-jarige Nederlander zijn krukken niet meer nodig heeft, mag hij ook weer buiten trainen. Dat zal hij langzaam opbouwen. “Maar ik ben vooral blij dat ik dat ik dan weer kan trainen. Ik kijk er echt naar uit. Nu moet ik mijn herstel dag per dag bekijken, maar ik heb goede hoop dat ik aan de start van het nieuwe seizoen optimaal in vorm ben.”