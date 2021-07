Oscar Riesebeek en Kristian Sbaragli tot eind 2023 bij Alpecin-Fenix

Oscar Riesebeek en Kristian Sbaragli hebben hun contract bij Alpecin-Fenix met twee jaar verlengd. De Nederlander en de Italiaan staan daardoor tot eind 2023 onder contract bij de Belgische ProTour-formatie van kopman Mathieu van der Poel.

Riesebeek (28) is momenteel bezig aan zijn tweede seizoen in dienst van Alpecin-Fenix, nadat Roompot-Charles eind 2019 stopte. “Ik heb twee mooie jaren gehad waarin ik erg verbeterd ben als renner. Ik denk dat je dat kan zien aan mijn resultaten en de manier waarop ik onze kopmannen heb kunnen helpen”, zegt hij.

“Dit jaar gingen de voorjaarsklassiekers heel goed en ook ons groterondedebuut in de Giro d’Italia was een succes, voor de ploeg en voor mijzelf”, aldus Riesebeek, die onlangs derde werd op het NK. “Ik denk dat ik op de juiste plek zit bij Alpecin-Fenix. Ik kijk uit naar wat nog komen gaat en hoop op goede resultaten.”

Sbaragli: “Blij met de overeenkomst”

De 31-jarige Sbaragli is momenteel actief in de Tour de France met de Belgische ploeg. Hij sloot net als Riesebeek in 2020 aan bij de formatie. “Ik ben heel blij dat ik hier nog twee extra seizoenen blijf”, aldus de Italiaanse helper. “Dit jaar was mijn grootste doel om in de Tour te starten en alles te geven voor de ploeg en Mathieu van der Poel.”

“Ik behaalde zelf een goed resultaat in de Amstel Gold Race (zevende, red.) waar ik wat vrijheid had en in goede vorm was. Ik was heel blij met die uitslag. Het is een goed moment om vooruit te kijken. Ik ben blij met de overeenkomst en ben nu nog meer gefocust op de rest van het seizoen”, zegt Sbaragli.