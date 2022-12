Oscar Onley vervroegd overgeheveld naar hoofdmacht Team DSM

Oscar Onley maakt, eerder dan oorspronkelijk gepland, de overstap van de beloftenploeg van Team DSM naar de WorldTour-formatie. De 20-jarige Brit maakte dit jaar als stagiair al indruk op het hoogste niveau, met name in de CRO Race, en tekent voor maar liefst vijf jaar. Ook de Noor Tobias Lund Andresen en de Italiaan Lorenzo Milesi maken in 2023 deel uit van de hoofdmacht van Team DSM.

Na een veelbelovend eerste seizoen bij de opleidingsploeg van Team DSM, beleefde Onley dit jaar zijn absolute doorbraak. De jonge Brit liet zich van zijn beste kant zien in het meerdaagse werk. Zo werd hij vijfde in het Circuit de Ardennes en vooral negende in de Giro d’Italia U23. Ook won hij een bergetappe in de hoog aangeschreven beloftenkoers Giro Ciclistico Valle d’Aosta. Maar ook op een nog hoger niveau, tussen de profs, stond hij meer dan zijn mannetje.

Onley werd namelijk keurig zevende in de Sazka Tour, de Tsjechische rittenkoers die werd gewonnen door de Italiaan Lorenzo Rota, gevolgd door een 24ste plaats in het eindklassement van de Tour of Britain. In de CRO Race in Kroatië wist hij zich aan het grote wielerpubliek te presenteren. In de zwaarste etappes wist hij Tourwinnaar Jonas Vingegaard tot het uiterste te drijven, had lange tijd uitzicht op de eindzege, maar Onley moest uiteindelijk genoegen nemen met een derde plaats in de algemene rangschikking.

“We willen hem de tijd geven om op een rustige manier te groeien”

Team DSM is, na de sterke prestaties van Onley, wel zeker van het feit dat de jonge renner nu al klaar is voor de stap naar de profs. “Oscar paste meteen goed in het team. Het is een vastberaden en hardwerkende jongen, die altijd nieuwsgierig is. We hebben hem dit jaar tot volle wasdom zien komen”, schetst hoofdcoach Rudi Kemna. “Het is ook belangrijk om te onthouden dat Oscar nog jong is. We willen hem kortom de tijd geven om op een rustige manier te groeien, als mens en atleet.”

Onley is uiteraard in de wolken, nu hij zijn handtekening heeft gezet onder een vijfjarige verbintenis. “Ik heb de afgelopen twee jaar zowel op als naast de fiets veel geleerd. Ik kijk ernaar uit om mezelf verder te ontwikkelen. We hebben een duidelijk plan voor de toekomst, waarin we ons zullen blijven richten op mijn ontwikkeling. Om zo ervaring op te doen en te leren van verschillende situaties. Het team heeft vertrouwen in mij en ik heb er alle vertrouwen in dat we het maximale eruit zullen halen.”

Niet alleen Onley maakt de overstap naar de hoofdmacht van Team DSM. Tobias Lund Andresen (20) en Lorenzo Milesi (20) tekenen voor de komende drie seizoenen. Lund Andresen was dit jaar onder meer tweede in een etappe in de Flanders Tomorrow Tour en negende in de U23-versie van Parijs-Tours, Milesi won dan weer twee ritten in Le Triptyque des Monts et Châteaux en de slotetappe van de Tour de l’Avenir. Die laatste wil graag met een schone lei beginnen aan zijn profavontuur. Hoe dat zit, legt Milesi uit bij WielerFlits.

Selectie compleet voor 2023

Met het overhevelen van Onley, Milesi en Lund Andresen, is de selectie van Team DSM voor het komende wielerseizoen compleet. De Nederlandse formatie begint in 2023 met exact dertig renners aan het nieuwe wielerjaar. Met Onley, Milesi, Lund Andresen, Patrick Bevin, Matthew Dinham, Alex Edmondson, Sean Flynn, Max Poole en Harm Vanhoucke zijn er aardig wat nieuwe gezichten bijgekomen.

Daar staat dan weer het vertrek van Thymen Arensman, Nikias Arndt, Cees Bol, Nico Denz, Mark Donovan, de gebroeders Søren en Asbjørn Kragh Andersen en Casper Pedersen tegenover.