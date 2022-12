Lorenzo Milesi (20) maakt profdebuut bij Team DSM en wil met schone lei beginnen: “Ik wil graag mijn verhaal vertellen”

Interview

Bij je allereerste dopingtest meteen positief. Het overkwam Lorenzo Milesi (20). Toen hij net was begonnen met wielrennen ging het mis met zijn astmamedicatie. Nu hij overstapt van het Development Team DSM naar het WorldTeam wil hij eenmalig zijn verhaal doen om met een schoon blazoen aan zijn profcarrière te beginnen. Dat doet Milesi bij WielerFlits.

Transparantie is belangrijk voor Team DSM, en vroeg of laat komt het verhaal een keer uit. Door eenmalig zijn verhaal te doen, wil Milesi het verhaal achter zich laten. En bovenal, niet langer een geheim met zich meedragen. De Italiaan heeft bij de Nederlandse ploeg een profcontract voor de komende drie seizoen – dus tot en met 2025 – getekend.

Talent

Milesi is een talentvolle jonge Italiaan uit San Pellegrino Terme, een half uur rijden ten noorden van Bergamo. Sinds dit jaar maakt hij onderdeel uit van het Development Team DSM, de opleidingsploeg van het Nederlandse WorldTeam. Zoals vrijwel alle jongens uit zijn buurt begint hij met voetballen. In 2018, wanneer hij 16 jaar is, breekt hij zijn enkel. Hij krijgt het advies om voorlopig het voetbalveld te mijden. Om fit te blijven, stapt hij op een racefiets.

“Het begon met rondjes fietsen om het voetbalveld”, vertelt Milesi.”Het groepje met wie ik daarna bleef fietsen, adviseerde me een club te zoeken. Ze zeiden dat ik talent had.” Milesi sluit zich aan bij wielervereniging Ciclistica Trevigliese. In zijn eerste wedstrijden heeft hij moeite zich te handhaven. “Ik kon nog niet goed in een peloton rijden”, is hij eerlijk. In het tweede jaar maakt hij reuzensprongen. Hij wint clubkoersen en in nationale wedstrijden rijdt hij podiumplekken.

Astma

Wat het verhaal van Milesi anders maakt dan andere talenten, is dat hij sinds zijn geboorte last heeft van astma, evenals zijn vader. Een chronische longaandoening die kan leiden tot benauwdheid en hoesten. Met de juiste medicatie kan hij zonder grote beperkingen leven en sporten, ook topsport bedrijven. Milesi zal deze medicatie de rest van zijn leven moeten gebruiken. Echter staat een groot aantal astmamedicatie op de dopinglijst, omdat ze naast het voorkomen van longklachten ook prestatiebevorderend zijn.

Zijn astmamedicatie bestaat uit twee componenten, legt hij uit. Een preventieve inhaler (een zogenoemde puffer, een soort discus; in Nederland zijn deze meestal blauw), die hij iedere ochtend en avond gebruikt om klachten te voorkomen. In het geval hij toch een astma-aanval krijgt, heeft hij ook een reactieve inhaler. Om een aanval af te breken. Deze medicatie had hij tot dan zijn hele leven gebruikt, op school en tijdens het voetballen.

“Toen ik begon met koersen heb ik mijn toenmalige medicatie laten controleren door mijn club. Op hun advies ben ik overgestapt op een andere preventieve inhaler, omdat die niet zonder TUE (medisch attest, red.) mag worden ingenomen. Om er zeker van te zijn dat ik geen producten die op de dopinglijst staan zou gebruiken, ben ik overgestapt op een andere preventieve inhaler. De reactieve puffer, van het merk Ventolin, die toegestaan is, ben ik blijven gebruiken. Ondanks dat mijn nieuwe therapie minder goed werkte tegen de klachten, ging het ook nog mis.”

Na afloop van het nationaal kampioenschap tijdrijden voor junioren in 2019, waar hij als tweede finishte, werd hij gecontroleerd. “Mijn eerste dopingtest ooit was dat, slechts een paar maanden nadat ik was begonnen met fietsen… En die bleek positief”, blikt Milesi terug.

“Een maand na die tijdrit kreeg ik een e-mail met de uitslag. Positief op Ventolin als gevolg van een te hoge dosering salbutamol. Ik snapte er niets van. Hoe kon dit gebeuren? Ik was van medicatie veranderd en toch ging het mis. Voor mij was dit een grote nachtmerrie.”

Schorsing

Hij krijgt de keuze de positieve dopingtest juridisch aan te vechten of per direct een schorsing van vijf maanden te accepteren. Het geld en de expertise om een duur juridisch traject in te gaan, heeft hij niet. Hij accepteert de schorsing. Omdat Milesi toen nog minderjarig was, besloot de Italiaanse dopingautoriteit de positieve uitslag niet openbaar te maken.

Zijn medicatie gooit hij in de prullenbak. “Het vertrouwen daarin was weg. Ventolin zou ik nog mogen gebruiken als inhaler, maar dat wil ik niet meer. Door die testuitslag was ik alle vertrouwen kwijt in de combinatie van die preventieve inhaler en Ventolin, en tot welke testuitslagen die combinatie zouden kunnen leiden. Ik gebruik nu Symbicort, zowel preventief als reactief in combinatie met Montelukast, wat ik ’s avonds nog inneem, ook als preventief middel.”

En toen brak het coronavirus uit. Door de coronamaatregelen stond het openbare leven en dus ook de wielersport stil. De schorsing van vijf maanden resulteerde uiteindelijk in een jaar zonder wedstrijden. Al die tijd blijft hij wel trainen. Op 17 juli 2020 stond Milesi voor het eerst weer aan de start van een wedstrijd. Een tijdrit op het autocircuit van Imola, waar later dat jaar ook het WK wielrennen zou plaatsvinden.

Alle trainingen en offers bleken niet voor niets. Hij won de bijna tien kilometer lange tijdrit en zou later in het seizoen nog drie keer zegevieren, waaronder op het Italiaans kampioenschap tijdrijden voor junioren. Zijn prestaties vielen op. Het Italiaanse continentale team Beltrami TSA Tre Colli gaf hem een contract voor 2021.

Als eerstejaars belofte reed hij een degelijk seizoen. Met een aanvalslustige rijstijl wist hij zich meermaals in de kijker te rijden. Winnen lukte net niet. Maar net als een aantal andere WorldTeams zagen ze het bij Team DSM wel in hem zitten. Eind 2021 tekende hij een meerjarig contract. Zijn schorsingsverhaal was toen nog niet bekend bij de ploeg.

Anti-doping

“Op het eerste trainingskamp in de winter heeft hij het tegen zijn coach verteld”, zegt Iwan Spekenbrink, algemeen directeur van Team DSM. “Tijdens dat kamp volgen onze renners allerlei workshops, waaronder over anti-doping en ook over de MPCC en de aanvullende beperkingen die we ons vrijwillig opleggen om zo bij te dragen aan meer geloofwaardige wielersport. Dat zijn thema’s waar we in algemene zin over spreken. Hij heeft dat allemaal aangehoord en vervolgens de veiligheid gevoeld om zijn verhaal ter sprake te brengen.”

Wat de situatie van Team DSM en Milesi nog complexer maakt, is dat Team DSM ook lid is van de MPCC, een beweging voor een geloofwaardige wielersport. Op het gebied van anti-doping en de gezondheid van renners hanteren zij strengere regels dan de UCI en het internationale anti-dopingagentschap WADA.

Spekenbrink legde de casus voor bij de MPCC en na bestudering kreeg hij groen licht. Alleen renners met een schorsing van maximaal zes maanden zijn welkom bij ploegen die zijn aangesloten.

“Goede ethiek en goede moraal gaat uiteraard nog verder dan alleen doping. Een minderjarige die net was gaan fietsen, op advies van zijn club de medicatie, die hij zijn leven lang gebruikt had, aanpaste juist om te voorkomen dat hij positief zou testen en vervolgens bij de eerste test positief gaat… En die het geheim niet bij zich wil blijven dragen maar er bij zijn coach mee op de proppen komt. Die toedracht buiten beschouwing laten en hem uit het team zetten, zou betekenen dat hij zijn droom niet meer zou kunnen najagen, en daarmee rijst de vraag of dat overall ethisch de beste keuze zou zijn”, aldus Spekenbrink.

Spekenbrink: “Voor ons is openheid heel belangrijk. Wij hebben tegen Lorenzo gezegd: als je bij ons prof wil worden, moet je transparant over dit verhaal zijn. Alle begrip als je dat niet wil zijn, maar om prof te worden bij óns, is die transparantie belangrijk. Als sport willen wij juist onze geloofwaardigheid terugverdienen. En wij willen geen onwaarheden vertellen tegen onze partners en medewerkers. Hij heeft uiteindelijk gekozen voor dit moment.”

Toekomst

Hoe zijn eerste jaar in de WorldTour eruit gaat zien, weet Milesi nog niet. Afgelopen seizoen mocht hij al eens proeven van zijn nieuwe ploeg. In de Tour du Var, Milaan-Turijn en de SAZKA Tour ging hij al mee met de hoofdmacht. Voor komend jaar is hij ingedeeld in de GC group, de groep met renners die focussen op de algemeen klassementen in de rittenkoersen, waaronder de grote rondes.

In het afgelopen seizoen toonde de Italiaan zijn kwaliteiten. In de vermaarde U23-rittenkoers Le Triptyque des Monts et Châteaux won hij de eerste rit-in-lijn op een puncheursaankomst, en twee dagen later was hij de beste in de individuele tijdrit, voor Alec Segaert. Ook won Milesi de slotrit in de Ronde van de Toekomst, waar hij veertiende werd in het eindklassement.