zaterdag 20 januari 2024 om 08:17

Oscar Onley aast op leiderstrui na winst op Willunga Hill: “Morgen moeten we werk verzetten”

De vijfde etappe van de Tour Down Under met aankomst op de welbekende Willunga Hill is een prooi geworden voor Oscar Onley. De Brit van dsm-firmenich PostNL wist in de finale enkele grote namen, zoals Simon Yates en Julian Alaphilippe te kloppen. Stephen Williams eindigde tweede, waardoor hij een minimale voorsprong heeft op Onley in het algemeen klassement.

Wanneer je kijkt naar de overgebleven groep in het slot van etappe vijf, springen de namen van Simon Yates, Julian Alaphilippe en Jhonatan Narváez in het oog. Toch streden Oscar Onley (dsm-firmenich PostNL) en Stephen Williams (Israel-Premier Tech) om de winst. Eerstgenoemde won de sprint. “Het is vrij ongelooflijk. Ik wist dat ik in goede vorm was. In deze klimetappes wilde ik iets doen. Tegen deze mannen? Ik wist niet of dat ging lukken”, vertelt een verbaasde Ocsar Onley na de finish.

De leider in het algemeen klassement, Isaac del Toro, eindigde op zes seconden, waardoor Onley voorbijgaat aan de Mexicaan in het algemeen klassement. Alleen Stephen Williams moet hij nog voor zich dulden. “Dat is mooi. Ik en het team zullen morgen flink wat werk moeten verzetten om dat vast te houden. We gaan het zien”, lacht de Brit.

Na de meet komt zijn Australische ploegmaat Chris Hamilton hem als eerste feliciteren. Onley voegt zich in een – zeker voor Australiërs – iconische lijst. “Hij wist dat ik het kon doen. Hij hielp mij om rustig te blijven in de chaotische sprints hier in Australië . Het is een iconische klim en om mijn naam daarbij te voegen is speciaal.”