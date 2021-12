Orts, González, Mason en Couzens winnen in Valencia en Gravesend

Naast de Wereldbeker van Val di Sole en Coupe de France in Troyes werd er ook nog in Spanje en Groot-Brittannië gecrost. Daar waren zeges te noteren voor respectievelijk Felipe Orts, Lucia González, Cameron Mason en Millie Couzens.

Bij de mannen ging de winst in Valencia naar Spaans kampioen Felipe Orts. Hij voerde een compleet thuispodium aan, want Gonzalo Inguanzo en Adrián Aranda eindigden als tweede en derde. De Nederlander Luke Verburg, die onlangs ook al twee crossen won in Spanje, eindigde als vijfde.

Lucia González was de Belgische Karen Verhestraeten te snel af bij de vrouwen in Valencia. De derde plaats ging naar een andere Spaanse, namelijk Aida Nuno. Zaterdag werd Verhestraeten ook al tweede achter González, toen in Xàtiva.

In Groot-Brittannië won Cameron Mason won de UCI C2-cross, door Corran Carrick-Anderson en Ben Chilton achter zich te houden. Gosse van der Meer was op de zesde plaats de beste Nederlander in het Cyclopark van Gravesend, ten oosten van Londen. Bij de vrouwen ging de zege daar naar Millie Couzens.