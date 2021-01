Orts en González Blanco voeren Spaanse WK-selectie aan in Oostende

De Spaanse wielerbond heeft bekendgemaakt welke renners volgende week van start gaan tijdens het WK veldrijden in Oostende. De kopstukken in de selectie zijn Felipe Orts en Lucía González Blanco.

De 25-jarige Orts is de blikvanger bij de eliteheren. De crosser won dit seizoen meerdere veldritten in eigen land, kroonde zich begin januari nog tot Spaans veldritkampioen en wist ook in België meerdere top 10-plaatsen te behalen.

Zo werd Orts onder meer vijfde in Gullegem, zesde in Essen en zevende in Merksplas, Ruddervoorde én op het Europees kampioenschap in Rosmalen. Kevin Suárez en Ismael Esteban zijn ook geselecteerd voor de mondiale titelstrijd bij de elitemannen.

Nationaal kampioene González Blanco, Aida Nuño Palacio en Sara Cueto Vega vertegenwoordigen Spanje in de vrouwenwedstrijd. De selectie voor de U23-mannen bestaat dan weer uit Iván Feijóo en Jofre Cullell, terwijl Sara Bonillo en Sofía Rodríguez de aangewezen U23-vrouwen zijn.

Spaanse selectie voor WK veldrijden in Oostende (30-31 januari)

Elitemannen

Felipe Orts

Kevin Suárez

Ismael Esteban

Elitevrouwen

Lucía González Blanco

Aida Nuño Palacio

Sara Cueto Vega

U23-mannen

Iván Feijóo

Jofre Cullell

U23-vrouwen

Sara Bonillo

Sofía Rodríguez