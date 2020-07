Organisator Eurométropole Tour: “Als Canadese klassiekers doorgaan, haken wij af” dinsdag 7 juli 2020 om 17:14

Louis Cousaert, de organisator van de Eurométropole Tour, is stellig in gesprek met La Dernière Heure. “Als de Canadese klassiekers doorgaan, annuleer ik onze wedstrijd. We wachten nu op nieuws vanuit Canada.”

De tachtigste editie van de Eurométropole Tour zal normaal gesproken plaatsvinden op zaterdag 12 september, maar Cousaert heeft geen zin om te concurreren met de Tour de France (29 augustus-20 september) én de Canadese klassiekers in Québec (11 september) en Montréal (13 september).

Vorige week werd bekend dat de voorbereidingen in Canada gewoon doorgaan, al is het maar de vraag of de wereldwijde reisbeperkingen het toelaten om een groot peloton van Europa naar Canada te krijgen. “We geloven nog steeds dat we in september twee evenementen van zeer hoog niveau kunnen presenteren, waarin de beste teams ter wereld samenkomen”, zo klinkt het.

“Meerdere ploegen willen niet naar Canada”

Cousaert: “Na het laatste persbericht vanuit Canada kreeg ik verschillende ploegen aan de lijn. De teams weten dat, in het geval de Canadese klassiekers doorgaan, er een streep gaat door de aankomende editie van de Eurométropole Tour. Veel ploegen willen echter ook deelnemen aan onze wedstrijd. Het is wachten op nieuws vanuit Canada.”

“Volgens mijn informatie moet de Canadese overheid nog groen licht geven voor de koersen. De politiek zal midden juli beslissen over het al dan niet doorgaan van de wedstrijden. Ik heb ook gehoord dat meerdere ploegen niet willen reizen naar Canada. Wij wachten nu gewoon op nieuws. De voorbereidingen gaan vooralsnog gewoon door.”

Wel of geen opvolger voor Allegaert?

Een ding is zeker: de organisatie zal niet meer op zoek gaan naar een alternatieve datum. Piet Allegaert is de laatste winnaar van de Eurométropole Tour, Mads Pedersen zegevierde twee jaar geleden nog in Wallonië. De Eurométropole Tour vindt plaats tussen La Louvière en Tournai.