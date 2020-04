Organisatie Vueltastart Nederland: “We moeten nu afwachten” woensdag 15 april 2020 om 14:39

Nu de Internationale Wielerunie UCI heeft bekendgemaakt dat de Tour de France zal worden verreden van 29 augustus tot en met 20 september, moet de start van de Vuelta a España worden uitgesteld. “We waren er klaar voor, maar we moeten nu even afwachten”, is de eerste reactie van La Vuelta Holanda, verantwoordelijk voor de start in Nederland.

Een ding is zeker in deze onzekere coronaperiode: de Ronde van Spanje zal dit jaar niet in augustus plaatsvinden. Dit betekent ook dat de eerste drie etappes op Nederlandse bodem, die gepland stonden op 14, 15 en 16 augustus, zullen worden verschoven. Een nieuwe datum voor de Vuelta a España 2020 is er nog niet, maar de UCI en de Spaanse organisatie zullen de komende weken overleggen.

“We moeten dit natuurlijk eerst even verwerken”, aldus Martijn van Hulsteijn namens organisatiecomité La Vuelta Holanda. “We waren er klaar voor om in het weekend van 14, 15 en 16 augustus het evenement te organiseren in de provincies Utrecht en Noord-Brabant. De hele sportwereld staat echter op zijn kop door de coronacrisis. We zijn niet het enige sportevenement dat wordt verschoven.”

Zodra er een nieuwe datum wordt voorgesteld door de UCI, zal La Vuelta Holanda de consequenties in kaart brengen. Dit betekent concreet dat het samen met de startsteden Utrecht, Den Bosch en Breda én de provincies Utrecht en Noord-Brabant zal bespreken welke mogelijkheden er liggen. Dit geldt ook voor de 31 andere doorkomstgemeenten en overige betrokken partijen.

Over doorgaan Vueltastart: “Er spelen ontzettend veel factoren mee”

Van Hulsteijn: “Er spelen ontzettend veel factoren mee. Welke andere evenementen zijn er op dat moment? Hoeveel politie-inzet is er beschikbaar? Dat soort vragen. En bij een evenement dat op de openbare weg plaatsvindt, zoals de Vuelta, is het ook van belang om te onderzoeken welke infrastructurele werken gaande zijn.”

Het is kortom maar de vraag of een verplaatsing van de Vueltastart organisatorisch haalbaar is. Het organisatiecomité is niet alleen afhankelijk van de UCI, maar ook van de Nederlandse en Spaanse overheid. La Vuelta Holanda zal wachten op advies van de betrokken instanties, vooraleer er een beslissing zal worden genomen.