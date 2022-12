Organisatie Tour Down Under bevestigt deelname van vier groterondewinnaars

De Tour Down Under (17-22 januari) is na twee jaar terug op de wielerkalender en kan rekenen op meerdere toprenners. De organisatie heeft vandaag de komst van drie groterondewinnaars bevestigd: Chris Froome, Simon Yates en Geraint Thomas. Eerder liet Jai Hindley al weten dat hij in 2023 zal debuteren in zijn thuisronde.

Oud-renner en koersdirecteur Stuart O’Grady is vanzelfsprekend in zijn nopjes. “Het toont het belang van de Tour Down Under aan. Het is een geweldige voorbereiding op de verdere doelen in het wielerseizoen. Het feit dat Chris Froome de Tour Down Under als een belangrijke koers ziet om zijn loopbaan nieuw leven in te blazen na zijn val, is hartverwarmend. Daarnaast kunnen klimmers als Thomas en Yates een belangrijke rol spelen in de koers.”

Froome zal na dertien jaar weer eens aan de start staan van de Tour Down Under. “De koers is sindsdien enorm gegroeid. Het is nu een van de belangrijkste wedstrijden op de kalender. De Australische wielerfans behoren daarnaast tot de beste fans ter wereld. Ik kan niet wachten om er weer te koersen.” Ook zijn voormalige ploeggenoot Thomas heeft zin in het Australische avontuur. “Ik verwacht echt een geweldige sfeer, nu de koers weer terug is.”

De ronde gaat, anders dan voorgaande jaren, van start met een proloog door Adelaide. Het is voor het eerst dat in het parcours van de Australische ronde een rit tegen de klok is opgenomen. Daarnaast eindigt de wedstrijd niet op de Willunga Hill, maar op Mount Lofty.