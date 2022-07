Tour Down Under 2023 met proloog en aankomst bergop op Mount Lofty

Na een onderbreking van twee jaar, keert het WorldTour-peloton in 2023 terug naar Australië voor de Tour Down Under. Het parcours voor de etappekoers is alvast bekendgemaakt. De ronde gaat anders dan voorgaande jaren met een proloog van start. Daarnaast eindigt de wedstrijd niet op de Willunga Hill, maar op Mount Lofty.

De Tour Down Under begint komend jaar met een proloog, een individuele tijdrit van 5,5 kilometer door Adelaide. Het is voor het eerst dat in het parcours van de Australische ronde een rit tegen de klok is opgenomen. Willunga Hill is niet langer het decor voor de finale van de ronde. De klim was een vaste waarde in het routeboek, maar deze keer is gekozen voor een aankomst bergop op de top van Mount Lofty.

“Het parcours is ontworpen om onze renners als nooit tevoren op de proef te stellen, terwijl de fans midden in de actie zitten”, laat wedstrijddirecteur en voormalig prof Stuart O’Grady weten. “De Tour Down Under opent met een spannende nieuwe tijdrit. De proloog in Adelaide is een primeur voor dit evenement. Andere primeurs zijn een formidabele finish op Mount Lofty en een prachtige etappestart aan het strand van Brighton.”

Daarnaast deelde de organisatie trots mee dat de wedstrijd zich voor de komende drie jaar heeft verzekerd van een plaats in de WorldTour. UCI-voorzitter David Lappartient is blij met de rentree van de Tour Down Under op de kalender. “Na twee jaar achtereen te zijn afgelast vanwege de coronapandemie, zal deze wedstrijd opnieuw als openingsevenement van de WorldTour fungeren – waarmee zijn positie in deze reeks van ’s werelds meest prestigieuze koersen wordt bevestigd.”

De Tour Down Under 2023 staat voor 17-22 januari op de kalender.

Etappeschema Tour Down Under 2023 (17-22 januari)

P. Adelaide – Adelaide (ITT, 5,5 km)

1. Tanunda – Tanunda (150 km)

2. Brighton – Victor Harbor (156 km)

3. Norwood – Campbelltown (118,5 km)

4. Port Willunga – Willunga (135,3 km)

5. Unley – Mount Lofty (114 km)