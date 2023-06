Organisatie Tour de Pyrénées vindt rensters verwend: “Hun eisen passen niet bij hun niveau”

De organisatie van de Tour de Pyrénées is not amused met de klachten van de rensters over de veiligheid van de wedstrijd. Deze leidden ertoe dat de UCI de ronde vroegtijdig stopzette. “De rensters hebben eisen die niet passen bij hun niveau”, zei koersdirecteur Pascal Baudron zondagochtend, voordat duidelijk werd dat de geplande slotrit definitief niet door zou gaan, tegen La Nouvelle République.

“Ze denken dat ze de Tour rijden en dat alle wegen dicht moeten zijn, dat alles afgesloten moet zijn. Maar in Frankrijk is dat onmogelijk”, vervolgde Baudron. “Gisteren (zaterdag, red.) is de voorzitter van de jury naar de rensters toe geweest om hen te vertellen dat ze niet in te willigen verzoeken hadden.”

Nadat de UCI een streep door de slotrit zette, kwam Baudron met een nieuwe reactie. “Zelf Marion en Elisabeth (oud-rensters Marion Clignet en Elisabeth Chevanne-Brunel, die betrokken zijn bij de organisatie, red.) zeggen dat de rensters zich in hun eigen voet schieten. Er komt een dag dat er geen wedstrijden meer zijn. Dan zullen ze huilen om wat er is gebeurd.”

“Ik heb tegen mezelf gezegd dat het niet de moeite waard is om maanden energie te steken in een wedstrijd die vervolgens wordt geannuleerd door de grillen van een stel verwende kinderen. Ik denk ook aan de vrijwilligers die we gemobiliseerd hebben. Dit is catastrofaal voor de moraal.”

Jumbo-Visma

In de eerste etappe werd het peloton al opgeschrikt door verkeer op het parcours en zaterdag werd de rit naar Hautacam tot de voet van de slotklim geneutraliseerd omdat de veiligheid van de rensters niet gewaarborgd kon worden. Er reden namelijk motards tussen de rensters. Verschillende ploegen, waaronder Jumbo-Visma, besloten daarop niet van start te gaan in de derde etappe. Die rit zou er uiteindelijk dus helemaal niet komen, want de UCI zette een punt achter de koers. Marta Cavalli, die na twee dagen aan de leiding stond, is uitgeroepen tot eindwinnares.

Lees ook: UCI besluit om Tour des Pyrénées stop te zetten