Cavalli weet weer wat winnen is: Italiaanse zegeviert op Hautacam in Tour des Pyrénées

De tweede etappe in de Tour des Pyrénées is gewonnen door Marta Cavalli. De Italiaanse van FDJ-SUEZ beschikte op de slotklim naar Hautacam over een sterker eindschot dan Asleigh Moolman en Antonia Niedermaier. Cavalli neemt ook het geel over van Moolman.

De tweede etappe van de CIC-Tour Féminin International des Pyrénées relatief vlak, maar kende een flinke slotklim. Er werd namelijk gefinisht op een bekende Tourcol: Hautacam (13,6 km aan 7,8%). Ashleigh Moolman, die vrijdag de openingsrit op haar naam had geschreven, begon de dag als klassementsleidster.

Neutralisaties

De eerste 23 kilometer van de rit werden geneutraliseerd verreden. De organisatie had het in de openingsrit niet voor elkaar gekregen om de auto’s van de weg te krijgen, waardoor de rensters herhaaldelijk in gevaar kwamen. Het peloton wilde daarom het begin van de tweede etappe testen of de route nu wel goed afgezet was. Dat bleek het geval, en dus begon zeventig kilometer voor het einde de koers dan echt.

Veel actie kwam er echter niet en na een kleine twintig kilometer zette het peloton, op initiatief van de rensters van Human Powered Health, opnieuw voet aan de grond. Motors van de organisatie zouden tussen de rensters gereden hebben en zo – opnieuw – voor gevaarlijke situaties hebben gezorgd. Na een discussie die ongeveer vijftien minuten duurde, volgde het besluit om geneutraliseerd door te rijden tot aan de voet van de slotklim naar Hautacam. Daar zal de koers definitief losgelaten worden.

Koers op Hautacam

En zo geschiedde, al werd het tempo in aanloop naar Hautacam al wat opgevoerd. Op de beklimming was dat nog meer het geval. De groep werd snel uitgedund, totdat er op vijf kilometer van het einde nog maar vier vrouwen over waren vooraan: Antonia Niedermaier, Marta Cavalli, Cecilie Uttrup Ludwig en klassementsleidster Ashleigh Moolman, die het kwartet aanvoerde.

Neve Bradbury kwam ook nog even terug, maar op drieënhalve kilometer van het einde moest ze definitief passen. Dit kwam door een versnelling van Uttrup Ludwig. Moolman liet de Deense niet gaan: ze sprong gelijk naar het wiel en ging er meteen over. De rensters van FDJ-SUEZ konden volgen. Cavalli had zelfs nog wat over en probeerde het in navolging van haar ploeggenote Uttrup Ludwig ook nog eens. Opnieuw was Moolman alert en opnieuw probeerde de Zuid-Afrikaanse te counteren.

Cavalli versus Moolman

Terwijl Uttrup Ludwig afhaakte, kon Cavalli terugkeren. Ook Antonia Niedermaier maakte bij het ingaan van de slotkilometer nogmaals de aansluiting. Sterker, ze nam de kop. Cavalli en Moolman plaatsen zich echter in het wiel en het was Cavalli die daar in de laatste honderden meters met de meeste snelheid uitkwam. De Italiaanse pakte de zege, haar eerste sinds 14 juni 2022, toen ze de Mont Ventoux Dénivelé Challenges op haar naam schreef. Cavalli kwam in de Tour de France Femmes van vorig jaar hard ten val en had daarna last van pelotonangst.