UCI besluit om Tour des Pyrénées stop te zetten

Update

Jumbo-Visma heeft besloten om de derde en laatste etappe van de Tour de Pyrénées niet te rijden. Als reden geeft de ploeg aan dat het parcours niet veilig genoeg is voor de rensters. Ook in eerdere etappes van de meerdaagse in Zuid-Frankrijk speelden al veiligheidsproblemen, maar voor de Nederlandse formatie is de maat nu dus vol.

In de eerste etappe werd het peloton al opgeschrikt door verkeer op het parcours, en ook gisteren werd de etappe naar Hautacam tot de voet van de slotklim geneutraliseerd omdat de veiligheid van de rensters niet gewaarborgd kon worden. Er reden namelijk motards tussen de rensters.

Het lijkt een kwestie van tijd voordat meer ploegen tot hetzelfde besluit komen. Rennersvakbond CPA heeft een stemming gehouden onder de deelnemende ploegen, waarbij 17 van de 24 ploegen aangaven het te gevaarlijk te vinden om de koers voort te zetten. De vakbond heeft nu voorgesteld om het klassement na de tweede etappe als eindklassement op te stellen, wat zou betekenen dat Marta Cavalli eindwinnares is.

Inmiddels heeft de UCI besloten om de koers definitief stop te zetten vanwege de veiligheid. De internationale wielerbond zegt tot dit besluit gekomen te zijn na overleg met het CPA, de ploegen, commisarissen en de organisator. Of er nog een eindwinnaar wordt uitgeroepen is onduidelijk.

To maintain the safety of the riders, the UCI has taken the decision to stop #TourPyrenees

After consulting with key stakeholders of the event, including @women_cpa, @cpacycling @HansenAdam, teams, commissaires, and the organising committee, today’s stage will not go ahead.

— UCI_media (@UCI_media) June 11, 2023