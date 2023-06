Organisator Tour de Pyrénées gaat door het stof, maar: “Onze koers zal verdwijnen”

Pascal Baudron, de koersdirecteur van de Tour de Pyrénées, heeft zijn excuses aangeboden voor zijn eerdere uitspraken. De Fransman was not amused met de klachten van de rensters over de veiligheid van zijn wedstrijd. Deze leidden ertoe dat de UCI de ronde vroegtijdig stopzette. “Mijn uitspraken waren disproportioneel”, klinkt het nu in gesprek met Sporza.

Baudron was vorige week nog witheet, nadat de vrouwenkoers na twee dagen werd gestaakt. “De rensters hebben eisen die niet passen bij hun niveau. Ze denken dat ze de Tour rijden en dat alle wegen dicht moeten zijn, dat alles afgesloten moet zijn. Maar in Frankrijk is dat onmogelijk. Ik heb tegen mezelf gezegd dat het niet de moeite waard is om maanden energie te steken in een wedstrijd die vervolgens wordt geannuleerd door de grillen van een stel verwende kinderen.”

De koersdirecteur hield zich duidelijk niet in, maar komt nu terug op zijn eerdere uitspraken. “Ik wil graag mijn excuses aanbieden bij alle rensters die ik gekwetst heb. Ik heb me verkeerd uitgedrukt op een moment dat ik ontgoocheld, gefrustreerd en tegelijk in woede was. De passage in Lourdes was heel slecht geregeld en dat was onze fout. Het was pure chaos. Als de rittenkoers die dag definitief stopgezet was, had ik daar geen problemen mee gehad”, steekt Baudron de hand ook deels in eigen boezem.

Dat de UCI besliste om de slotetappe van de Franse koers te annuleren, zit Baudron wel nog altijd hoog. “Vooral omdat de voorzitter van de wedstrijdjury zelf eerst zei dat de koersomstandigheden perfect waren. Ook de UCI-commissaris was van mening dat de veiligheid verzekerd was.”

Lees ook: Organisatie Tour de Pyrénées vindt rensters verwend: “Hun eisen passen niet bij hun niveau”

Een volledig verkeersvrije Tour de Pyrénées is volgens Baudron een utopie. “De rensters willen een parcours dat volledig is afgesloten. Maar dat is in Frankrijk onmogelijk. In de Franse wetgeving staat dat we het parcours tijdelijk mogen privatiseren. Lees: we kunnen de route blokkeren vanaf de auto van de koersdirecteur tot de bezemwagen. De rensters willen dat het parcours 100 procent van hen is. Maar enkel wedstrijden zoals de Tour en Parijs-Roubaix krijgen daar in Frankrijk de toelating voor.”

“Er zal in de toekomst geen Tour des Pyrénées meer plaatsvinden”

Door alle chaos gooit een ontgoochelde Baudron de handdoek in de ring. “Er zal in de toekomst geen Tour des Pyrénées meer plaatsvinden. Als je iets organiseert, wil je er plezier uit halen. Maar nu was het één en al ellende. Een grote catastrofe. En bovendien kunnen we de koers niet veiliger maken dan ze nu was. Onze koers zal verdwijnen en op den duur zullen er geen wedstrijden meer overblijven. Wielrennen is wondermooi, maar het is een heel fragiele sport.”