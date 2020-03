Organisatie Ronde van Drenthe: “Ploegen zijn blij dat ze hier terecht kunnen”

Door het coronavirus zijn er de nodige wijzigingen ontstaan bij Ronde van Drenthe. Zo vaardigt Jumbo-Visma niet het opleidingsteam af naar Drenthe, maar de WorldTour-ploeg met daarin Dylan Groenewegen en Mike Teunissen. WielerFlits bezocht de persconferentie, waar de plannen en wijzigingen uit de doeken gedaan werden.

Het coronavirus houdt de gemoederen bezig én het is de aanleiding dat de organisatie dit jaar een verbeterd deelnemersveld heeft in vergelijking met andere jaren. Voorzitter van de wedstrijdorganisatie, mevrouw Van Issum: “Ik had gehoopt hier iets anders te zitten”, begint ze ernstig, “de situatie verandert uur na uur.”

Veel ploegen nemen extra veiligheidsmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus onder controle te houden. De grootste verandering die de organisatie doorvoert wordt de afscheiding van pers en deelnemers op wedstrijddagen. Renners komen het stadhuis – vanwaar gestart wordt – binnen via de hoofdingang. Voor journalisten wordt er een alternatieve ingang gebruikt. Op die manier hoopt de organisatie van de Drentse wedstrijden het risico rond de start alvast te tackelen. “Op de ochtenden van de wedstrijden gaan we bekijken of we mensen in groepjes het stadhuis in en uit begeleiden”, zegt Van Issum.

Een andere maatregel is het gebruikmaken van ingesealde pennen waarmee de deelnemers het startformulier tekenen. “In België zie je wel dat ze met een stift werken die daarna wordt schoongemaakt, maar wij hebben voor deze oplossing gekozen”, zo laat Van Issum weten. Aan een oproep van de organisatie op Facebook werd massaal gehoor gegeven, waardoor de benodigde pennen binnen een dag zijn binnengehaald.

Het zijn de kleine maatregelen die de grote problemen moeten voorkomen. Afgelasting, het ergst denkbare scenario voor de organisatie, is voorlopig niet aan de orde. “Het is aan de overheid als er afgelast wordt. Dat kunnen wij als organisatie niet doen. De UCI vraagt ons wel om tolerant te zijn tegenover ploegen die niet komen en vanochtend kregen we vanuit de UCI het bericht dat wij geen sancties mogen opleggen aan ploegen die niet komen”, licht Van Issum toe.

Sterker deelnemersveld

Doordat de Italiaanse wedstrijden van de kalender geschrapt zijn hebben veel ploegen te maken met een beperkt programma. Vooralsnog lijken de klassiekers in noord-Europa wél door te gaan, waardoor teams proberen om hun renners toch aan wedstrijdkilometers te laten komen.

Jumbo-Visma zou aanvankelijk starten met de opleidingsploeg, maar afgelopen week liet de ploeg weten tóch met de a-kern te willen starten. Dylan Groenewegen, Mike Teunissen en voormalig winnaar Bert-Jan Lindeman geven zodoende acte de présence deze zaterdag. Jan van Oorschot, ook van de organisatie, zegt er het volgende over: “Ook Total Direct Energie, de ploeg van Niki Terpstra en Pim Ligthart, informeerde of ze alsnog konden starten, ze zijn inmiddels toegevoegd aan de startlijst.”

Financieel

Financieel gezien moest de organisatie op haar strepen staan. Met het start- en prijzengeld dat door nieuwe UCI-regels reeds is verhoogd kreeg de organisatie al minder speelruimte. De premies voor Jumbo-Visma zijn ook niet verhoogd toen men daar besloot om de WorldTour-renners te laten starten in plaats van de tieners uit de opleidingsploeg. “We hebben bij sommige teams water bij de wijn moeten doen”, zegt Van Issum. “Bijvoorbeeld door hun hotels te betalen.”

Als er vanuit de zaal de vraag gesteld wordt of de Ronde van Drenthe het sterkste deelnemersveld ooit heeft zegt een van de organisatoren lachend: “De landelijke pers is er nu wel. Anders hoor je niks.” Volgens Femmy van Issum ligt het niet aan de renners: “Die waren vorig jaar lyrisch. Waarschijnlijk hebben andere koersen meer macht, zijn ze rijker. Wij willen dat onze koersen draaien om het sportieve oogpunt, niet het financiële. Nu zijn ploegen blij dat ze hier kunnen komen, dus misschien is dit wel een doorbraak en komen er in volgende jaren wederom grote teams.”

Extra uitdagingen

Er stond de organisatie niet enkel de uitdaging van het coronavirus te wachten, ook het parcours moest de laatste dagen nauwlettend in gaten gehouden worden. De kleine hel van het noorden, zo wordt de koers soms liefkozend genoemd vanwege de vele kasseistroken die de parcoursen rijk zijn. Het weer is wat daarin een sturende factor geweest. Van Oorschot: “De kasseistrook bij Echten ligt in een bos. Er is daar weinig licht. Het heeft veel geregend de afgelopen dagen, terwijl dat al een slecht stuk is. We zijn er meermaals geweest voor inspectie en hebben besloten om deze kasseien uit het parcours te schrappen. Ze staan nog onder water, dus is omleiden een betere oplossing. Bij zowel de koers voor de vrouwen als voor de mannen.” De andere kasseistroken worden wel door de pelotons geslecht. “De kasseistroken die in het parcours zijn opgenomen worden dagelijks geïnspecteerd en waar nodig gerepareerd”, legt Van Oorschot uit.

“Door stikstofperikelen hebben we al extra maatregelen moeten nemen”, legt mevrouw Van Issum uit. “Er is een extra veiligheidscoördinator aangesteld, die fors extra geld kostte.” De organisatie doelt erop dat het kabinet heeft besloten om de beschikbare politiemotoren rondom koersen te halveren. Omdat er rond de Drentse wedstrijden gewerkt wordt met een vast team van motoragenten – dat inmiddels is gekrompen – kan er niet langer op twee dagen gekoerst worden, maar op drie.

Dit betekent dat de vrouwen op vrijdag de Drentse Acht van Westerveld rijden, waarna de Ronde van Drenthe voor de elite-heren op zaterdag plaats heeft. Op zondag staat dan vervolgens de Ronde van Drenthe voor vrouwen op het programma. Dit is tevens de eerste wedstrijd van de UCI Women’s World Tour op Europese bodem.

“Dat virus heeft alles in zijn greep”

Waar bij de mannenwedstrijd nog steeds teams bij de organisatie informeren naar een startmogelijkheid, haken de teams bij de vrouwen juist af. “Mitchelton-Scott had zich al snel bij ons afgemeld. Ook Movistar volgde snel. Misschien volgen er nog wel meer”, zegt Jan van Oorschot gelaten. “Bij de heren kunnen er wel teams bij, maar het budget is wel op.”

“Dat virus, dat heeft alles in zijn greep. We werken met ruim vijfhonderd vrijwilligers aan deze wedstrijden”, stelt Van Issum. “Ik leef nu gewoon in een roes. Mocht het straks alsnog worden afgeblazen, dan komt de knal er wel. Dan zou alles voor niks zijn geweest. Maar, nu lijkt het gewoon te kunnen door gaan. We moeten gewoon iets beter oppassen. Geen handen schudden is zoiets kleins om te doen. De podiummissen geven straks bijvoorbeeld geen handen, maar ook geen kussen. We proberen als organisatie gewoon te doen wat we moeten doen.”

De Drentse Acht van Westerveld wordt verreden op vrijdag 13 maart. De start is om 13.00 uur en de finish wordt verwacht tussen 16.30 uur en 16.40 uur. De Ronde van Drenthe wordt verreden op zaterdag 14 en zondag 15 maart. De wedstrijd voor heren start op zaterdag om 11.59 uur en finisht rond iets voor half vijf. De wedstrijd voor de vrouwen start op zondag om 11.59 uur en de finish wordt verwacht rond 16.00 uur. Via WielerFlits zijn alle Drentse koersen te volgen.