Organisatie Olympische Spelen: “Geruchten over afgelasting kloppen niet”

De Japanse regering zet nog altijd volledig in op de Olympische Spelen van Tokio, zo heeft de organisatie van het mondiale sportevenement vandaag laten weten in een persbericht. De Britse krant The Times kwam eerder nog met het bericht dat de Spelen in Japan niet kunnen doorgaan.

“De Japanse regering heeft achter gesloten deuren de conclusie getrokken dat de Spelen in Tokio vanwege het coronavirus afgelast moeten worden”, zo vertelde een niet bij naam genoemd lid van de Japanse regeringscoalitie aan The Times. “De Olympische Spelen zijn gedoemd.”

“Het doel is nu om een manier te vinden om de afgelasting zonder gezichtsverlies aan te kondigen. Niemand wil de eerste zijn die dat zegt, maar de consensus is dat het te moeilijk is. Persoonlijk denk ik niet dat het gaat gebeuren.” Japan zou zich volgens de Britse krant nu willen richten op de organisatie van de Olympische Spelen van 2032.

In volle voorbereiding

Onzin, zo laat de organisatie achter het evenement nu weten. “Alle betrokken partijen, waaronder de nationale regering, het stadsbestuur van Tokio, het organisatiecomité en het IOC en IPC, zijn nog altijd volop bezig met de aankomende Olympische Spelen. We zullen er alles aan doen om de Spelen zo veilig mogelijk te laten verlopen.”

“De geruchten over een afgelasting zijn niet waar en zorgen alleen maar voor meer verdeeldheid en angst onder de sporters”, zo laten verschillende officials weten aan CNN. “De Spelen in Tokio gaan door.” Ook de Japanse premier Yoshihide Suga en IOC-voorzitter Thomas Bach spraken hun vertrouwen uit in het doorgaan van het sportevenement.