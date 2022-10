Organisatie Citadelcross van Namen sleutelt aan parcours voor EK veldrijden

Het Europees kampioenschap veldrijden 2022 wordt deze winter verreden op het zware parcours in Namen. In de hoofdstad van het Waalse Gewest wordt in het weekend van 5 en 6 november gestreden om zes crosstitels. Parcoursbouwer Erwin Vervecken heeft speciaal voor de Europese titelstrijd nog wat gesleuteld aan het parcours.

De Citadelcross van Namen is pas sinds 2009 het decor voor veldrijden op het hoogste niveau, maar is in korte tijd uitgegroeid tot een klassieker in het veldritwereldje. “Het parcours is voor een groot stuk dat van de voorbije wereldbekercrossen”, laat Vervecke weten in gesprek met persbureau Belga. “Namen is sowieso altijd al één van de zwaardere crossen van het seizoen, het moet niet nog selectiever worden.”

Nieuwe brug en pittige klim

“We hebben wel twee veranderingen aangebracht, omdat het voor een EK toch net ietsje anders mag zijn en om het publiek wat extra spektakel te kunnen bieden. Bovenaan het kasteel ligt een nieuwe brug en extra lus met een pittige klim. Vlak voor de aankomst keert de helling terug die een jaar of zes geleden ook in het parcours zat. Als de beslissing nog niet eerder gevallen is, kan het zeker daar nog.”

Vorig jaar werd het EK veldrijden georganiseerd in Nederland, op de flanken van de VAM-berg in de provincie Drenthe. Bij de elitevrouwen ging de titel naar Lucinda Brand, Lars van der Haar was dan weer de beste bij de elitemannen.