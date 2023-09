woensdag 27 september 2023 om 10:54

Organisatie BetCity Elfstedenrace kondigt nog een grote sprintnaam aan

De Belgische sprinter Jasper Philipsen zal op woensdag 4 oktober aan de start verschijnen van de BetCity Elfstedenrace. De rappe man van Alpecin-Deceuninck, winnaar van de groene puntentrui in de voorbije Tour de France, zal het in Friesland opnemen tegen onder meer Olav Kooij en Dylan Groenewegen.

Philipsen heeft er al een lang en zeer succesvol seizoen opzitten, maar de 25-jarige renner weet voorlopig nog van geen ophouden. De Belg komt de komende weken niet alleen in actie in de BetCity Elfstedenrace, maar ook in het Circuit Franco Belge (28 september), de Famenne Ardenne Classic (1 oktober), Sparkassen Münsterland Giro (3 oktober) en de Ronde van Turkije (8-15 oktober).

De sprinttroef van Alpecin-Deceuninck heeft nog één doel voor ogen: Philipsen hoopt het jaar als zegekoning af te sluiten. Voorlopig staat hij op veertien overwinningen in 2023. Om zegekoning te worden, gaat hij in ieder geval Tadej Pogačar voorbij moeten. De Sloveen staat op 16 seizoenszeges en heeft ook nog enkele koersen in Italië op zijn programma staan.

Terug naar de BetCity Elfstedenrace. De organisatie van deze 1.1-eendagskoers in Friesland zal op woensdag 4 oktober zeventien ploegen verwelkomen aan de start. Eerder werd al bekend dat vijf WorldTeams zullen deelnemen aan de eendagskoers, maar er prijken ook twaalf andere ploegen op de deelnemerslijst.

Zoals het er nu naar uitziet, zal Philipsen volgende week de sprintdegens kruisen met onder meer Olav Kooij, Dylan Groenewegen en Gerben Thijssen. Verder zal ook de uittredende winnaar Elmar Reinders zijn optreden maken in Friesland. Reinders won vorig jaar de wedstrijd door Mick van Dijke te kloppen in een sprint met twee. Timo de Jong werd toen derde.