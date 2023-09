dinsdag 26 september 2023 om 18:22

BetCity Elfstedenrace heeft deelnemersveld rond

De organisatie van de BetCity Elfstedenrace zal op woensdag 4 oktober zeventien ploegen verwelkomen aan de start. Eerder werd al bekend dat vijf WorldTeams zullen deelnemen aan de eendagskoers, maar er prijken ook twaalf andere ploegen op de deelnemerslijst.

Jumbo-Visma, Team dsm-firmenich, Alpecin-Deceuninck, Jayco-AlUla en Intermarché-Circus-Wanty zorgen voor een mooie WorldTour-afvaardiging. Verder zijn de buitenlandse formaties Q36.5 Pro Cycling, Team Flanders-Baloise, Bolton Equities Black Spoke, Uno-X, Lotto Kern Haus en Xspeed United van de partij.

De Nederlandse continentale teams Metec-SOLARWATT, BEAT Cycling, ABLOC CT, VolkerWessels, TDT-Unibet Cycling Team en Allinq CT maken het startveld compleet.

Zoals het er nu naar uitziet, zullen sprinters als Olav Kooij, Dylan Groenewegen en Gerben Thijssen aan de start verschijnen van de tweede editie van deze Nederlandse 1.1-eendagskoers. Verder zal ook de uittredende winnaar Elmar Reinders zijn optreden maken in Friesland. Reinders won vorig jaar de wedstrijd door Mick van Dijke te kloppen in een sprint met twee. Timo de Jong werd toen derde.

Nieuw jasje

Organisator Thijs Rondhuis slaagde er eerder dit jaar in om een nieuwe hoofdsponsor te vinden voor de Elfstedenrace in Friesland. De UCI 1.1-koers zal de komende drie jaar als de BetCity Elfstedenrace op de kalender staan. Met het partnership kan Rondhuis de wedstrijd – die in maart 2022 voor het eerst verreden werd – naar eigen zeggen uitbouwen tot een stabiele koers.