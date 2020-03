Geen Amstel Gold Race in april woensdag 18 maart 2020 om 11:05

De 55e editie Amstel Gold Race zal niet worden verreden op zondag 19 april, zo heeft de organisatie van de Limburgse heuvelklassieker besloten. Daarnaast zijn ook de de vrouwenversie en de tourversie afgelast.

“De veiligheid en gezondheid van de renners, onze bezoekers en iedereen die tijdens het Amstel Gold Race weekend werkzaam is staan altijd voorop”, legt koersdirecteur Leo van Vliet uit. “Natuurlijk is dit een moeilijke beslissing om te nemen en we vinden het ontzettend jammer. De organisatie van de Amstel Gold Race werkt een heel jaar toe naar dit mooie evenement en we begrijpen dat het teleurstellend is voor alle deelnemers, of dat nu de profs of de toerfietsers zijn. Maar we kunnen niet anders dan deze keuze maken. We volgen de adviezen van de veiligheid- en gezondheidsinstanties en de Amstel Gold Race komt te vroeg om te kunnen garanderen dat het een onbezorgde editie wordt.”

De annulering kwam niet als een verrassing. Gisteren werden andere voorjaarsklassiekers als de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en Luik-Bastenaken-Luik al geannuleerd.