Flanders Classics bevestigt: geen Ronde van Vlaanderen op 5 april dinsdag 17 maart 2020 om 20:50

De Ronde van Vlaanderen is afgelast. Dat heeft organisator Flanders Classics vanavond bekendgemaakt. Het is voor het eerst sinds 1918 dat de Ronde niet verreden zal worden.

“Vanavond heeft de federale regering een aantal extra maatregelen opgelegd in de strijd tegen het COVID-19 virus. De termijn van de maatregelen werd bovendien verlengd tot 5 april. Dat betekent dat Flanders Classics niet langer in de mogelijkheid is om de Ronde van Vlaanderen op de voorziene datum te laten doorgaan”, verklaart de organisatie in een persbericht.

“Er zijn natuurlijk belangrijker zaken dan koers op dit moment”, zegt Tomas Van Den Spiegel, CEO van Flanders Classics. “We hopen dat we er met zijn allen in zullen slagen om op korte termijn een klimaat te creëren waarin we ons normale dagelijkse leven terug kunnen oppikken.”

Flanders Classics kijkt momenteel samen met de UCI en vertegenwoordigers van teams en renners of uitstel naar een latere datum dit jaar mogelijk is.