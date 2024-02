donderdag 8 februari 2024 om 13:14

Opvallend: Niek Kimmann vangt olympisch jaar aan zonder coach

Voor Niek Kimmann is 2024 een zeer belangrijk jaar, aangezien hij zijn olympische titel op de BMX wil verdedigen. Dit zal hij echter wel doen zonder coach. “Misschien verklaren mensen me weer voor gek”, klinkt het op de website van de UCI.

De 27-jarige Kimmann koos er kort voor de Olympische Spelen van Tokio voor om zijn vertrouwde omgeving van Papendal te verlaten voor een trainingsgroep onder leiding van de Brit Liam Philips, in Zwitserland. Het bleek het begin van een succesvolle samenwerking, maar Kimmann is tegenwoordig zijn eigen coach. Hij is inmiddels neergestreken in Californië, waar hij zelf zijn voorbereiding richting Parijs zal uitstippelen.

“Ik ben iemand die altijd op zoek is naar nieuwe uitdagingen”, geeft hij aan op de website van de internationale wielerunie. “Daarom koos ik destijds ook voor Zwitserland. Ik heb nu besloten om mijn eigen trainingsschema’s te schrijven. Ik zal nu alles zelf doen. Ik realiseerde me dat ik iets nieuws moest proberen, om er motivatie uit te putten en nieuwe focus te krijgen.”

Kimmann, afkomstig uit het Overijsselse Lutten, kiest dus voor een radicaal andere aanpak richting de Spelen. “Toen ik voor de Olympische Spelen van Tokio naar Zwitserland verhuisde, verklaarden mensen me voor gek. Misschien doen ze dat nu wel weer. Maar ik wil altijd leren. Ik zie dat als mijn voornaamste doel.”

Meetmomenten

De huidige Olympisch kampioen lijkt al redelijk zeker van een ticket voor Parijs, maar Kimmann zal ongetwijfeld zijn olympische ambities willen onderstrepen in de komende wereldbekers. In het Nieuw-Zeelandse Rotorua staat het eerste raceweekend voor de Wereldbeker op het programma. Ook het WK (12-18 mei) in de Verenigde-Staten is nog een belangrijk meet- en kwalificatiemoment voor de Spelen.