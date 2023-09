woensdag 27 september 2023 om 13:11

Opvallend: INEOS Grenadiers informeerde naar Tadej Pogacar

Tadej Pogacar ligt nog tot eind 2027 onder contract bij UAE Emirates, maar toch werd de zaakwaarnemer van de Sloveen – Alex Carrera – tussen de Tour de France en de Vuelta a España benaderd door de ploegleiding van INEOS Grenadiers. “Ze zijn zeker geïnteresseerd”, laat Carrera weten aan GCN.

De 25-jarige Pogacar besloot twee jaar geleden nog zijn doorlopende contract open te breken en te verlengen tot eind 2027, maar dit weerhield de ploegleiding van INEOS Grenadiers er niet van om contact op te nemen met diens zaakwaarnemer. “Ze zijn zeker geïnteresseerd in Tadej, maar op dit moment ligt hij nog gewoon tot eind 2027 onder contract bij UAE Emirates.”

“Als INEOS Grenadiers interesse heeft om Tadej eerder aan te trekken, moeten ze met UAE Emirates praten. Het doel van INEOS is om een van de beste teams ter wereld te blijven, en dan heb je de beste renners nodig. Ze hebben geïnformeerd of Tadej op dit moment transfervrij is, dat kan ik bevestigen, maar ik heb hen verteld dat hij nog gewoon een contract heeft.”

GCN heeft zowel INEOS Grenadiers als UAE Emirates om een reactie gevraagd, maar beide teams onthouden zich momenteel van commentaar.

Op zoek naar een nieuwe uitgesproken rondekopman

INEOS Grenadiers domineerde met renners als Bradley Wiggins, Chris Froome, Geraint Thomas en Egan Bernal jarenlang het rondewerk, maar de ploeg is inmiddels ingehaald door Jumbo-Visma (met Jonas Vingegaard, Primoz Roglic en na de recente Vuelta ook Sepp Kuss) en UAE Emirates, met als boegbeeld Tadej Pogacar.

De Britse formatie heeft met Carlos Rodríguez wel de nummer vijf van de voorbije Tour de France in huis, maar de ploeg lijkt – buiten de inmiddels 37-jarige Geraint Thomas – niet meteen te beschikken over een kandidaat-eindwinnaar voor een grote ronde. Remco Evenepoel, de winnaar van de Vuelta van 2022, werd de voorbije maanden wel in verband gebracht met INEOS Grenadiers. De Belg verwees dit echter zelf naar het rijk der fabelen.