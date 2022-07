Optreden Jumbo-Visma roept vraagtekens op – WIELERFLITS UPDATE #8

Video

Een openingsfase om duimen en vingers bij af te likken, gevolgd door een solo in de finale van de grote aanstichter: Wout van Aert. De geletruidrager zette het peloton hard aan het werk, maar werd uiteindelijk gegrepen en raakte de leiderstrui kwijt aan Tadej Pogačar. Maar was dat nu wel zo slim vanuit het oogpunt van de Nederlandse ploeg?

In de WielerFlits Update blikken onze verslaggevers Nico Dick en Raymond Kerckhoffs terug op de zesde etappe in de Tour de France 2022. Daarin liet Pogačar zien dat hij opnieuw de te kloppen man lijkt te zijn. Maar de heren blikken ook vooruit op de eerste aankomst bergop van vrijdag op La Super Planche des Belles Filles, waar we pas een echte showdown krijgen met wie er goed zijn en wie niet.

Beluister de podcast hier:



