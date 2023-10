woensdag 11 oktober 2023 om 10:23

Opnieuw tegenslag voor Jay Vine, nu in Ronde van Turkije: “Seizoen is gewoon vervloekt”

Jay Vine had zich veel voorgesteld van de koninginnenrit van de Ronde van Turkije, met aankomst op de monsterklim van Babadag, maar kreeg op de slotklim af te rekenen met maagproblemen. Het is niet de eerste keer dit seizoen dat de renner van UAE Emirates te maken krijgt met tegenslag.

UAE Emirates trok dinsdag in de derde etappe van de Ronde van Turkije resoluut de kaart van Jay Vine en de Australische klimmer voelde zich ook goed in aanloop naar de achttien kilometer lange slotklim, aan een gemiddelde van ruim 10%. “Het verliep allemaal naar wens. De jongens hielden me uit de problemen en ik voelde me ook goed”, begint Vine zijn post in Instagram.

“Ik reed ook met de beste renners mee naar boven, totdat mijn maag erin slaagde om plots alles vloeibaar te maken. Ik begon ‘vierkantjes’ te trappen en het enige wat ik nog kon doen was de berg opkruipen en proberen zo snel mogelijk bij de teambus te zijn.” Vine kwam uiteindelijk als 25ste boven, op ruim twaalf minuten van ritwinnaar Alexey Lutsenko.

Schaamte, maar ook boosheid

Vine moest vervolgens met de kabelbaan terug naar beneden, maar dit was geen al te prettige ervaring. “Ik kan wel zeggen dat de rit met de kabelbaan niet prettig was. Ik ga het verder ook niet verbloemen: ik schaam me, ben geïrriteerd en gewoon boos. Als ik wist dat dit ging gebeuren, had ik voor één van mijn ploeggenoten gereden. Het is nu afwachten of ik goed kan eten, maar er klopt duidelijk iets niet.”

Het wielerjaar 2023 was voor Vine al een seizoen om snel te vergeten, maar de 27-jarige renner hoopte in de Ronde van Turkije zijn campagne goed af te sluiten. “Ik ben dit echt zat. Wanneer is het sociaal aanvaardbaar om rond te lopen met een konijnenpoot, een klavertje vier en een hoefijzer? Sorry mensen, maar dit seizoen is gewoon vervloekt.”

Pechjaar

Vine begon het wielerjaar overigens nog uitstekend met winst in de Tour Down Under, maar de renner van UAE Emirates ging dit jaar ook vaak tegen de vlakte. Zo ging hij meerdere keren onderuit in de Giro d’Italia, moest hij na een valpartij opgeven in de Ronde van Zwitserland en volgde er na een tuimelperte ook een DNF in de Vuelta a España.