zaterdag 2 september 2023 om 16:07

Jay Vine openhartig na opgave in Vuelta: “Wist lange tijd niet of ik wel thuis hoor in het peloton”

Jay Vine heeft zijn hart gelucht op sociale media. De Australiër zit opnieuw in een dal, nadat hij donderdag na een zware val de Vuelta a España moest verlaten. “Ik weet niet hoelang mijn herstel zal duren. Dit is een heel grote klap voor me, maar gelukkig word ik geweldig gesteund.”

Vine is in zijn post op Instagram vooral openhartig over de mentale en fysieke problemen waar hij eerder in het seizoen mee kampte. “Ik had het eindelijk allemaal op de rit dit seizoen. Dit jaar was zeer uitdagend voor me, omdat ik niet zeker wist of ik wel thuis hoor in het peloton vanwege de gezondheidsproblemen die ik had en vanwege het ontbreken van stuurvaardigheden.”

Vine won dit seizoen de Tour Down Under, maar daarna kende de renner veel pech. De Australiër had geruime tijd knieklachten en kwam onder meer in de Giro d’Italia een aantal keer ten val. “De afgelopen maanden heb ik hard gewerkt aan het minimaliseren van risico’s op de fiets en eindelijk voelde ik me steeds meer thuis in het peloton, zowel fysiek als mentaal. Ik had echt plezier in het koersen.”

Valpartij zonder eigen schuld

Met veel motivatie stond de coureur van UAE Team Emirates dan ook aan de start van de Ronde van Spanje. De valpartij en opgave in etappe zes is nu een enorme streep door de rekening voor Vine. “Ik kon er helemaal niks aan doen, heeft het team me verteld. Het was een mechanisch probleem. Maar goed, hier ga ik nog wel even last van hebben. Toen ik langs de kant van de weg zat en wachtte op de ambulance, was ik heel boos. Dat ik, na alles wat ik heb meegemaakt, nu weer opnieuw kan beginnen, doet met het meeste pijn.”

“De komende dagen blijf ik in bed liggen. Ik waardeer de support van iedereen en weet ook nog steeds dat ik superveel houd van de fiets. Het is geweldig en vertederend dat zoveel mensen mij supporten”, sluit hij af.”