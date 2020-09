Opnieuw succes voor Team Sunweb: “Iedereen gunt het elkaar” zondag 13 september 2020 om 08:59

Søren Kragh Andersen bezorgde gisteren in het centrum van Lyon zijn ploeg Team Sunweb alweer de tweede ritzege in de Tour de France. Eerder wist de beloftevolle Zwitser Marc Hirschi al te zegevieren in Sarran. “De ploeg zit in een goede sfeer. Iedereen gunt het elkaar”, zo vertelt Tiesj Benoot aan de NOS.

Op de Côte de la Duchère ging Benoot er met nog tien kilometer te gaan vandoor. De Belg pakte een maximale voorsprong van vijftien seconden, maar bleek niet sterk genoeg om een winnende solo uit zijn benen te schudden. De zege ging echter wel naar een renner van Team Sunweb, na een listige aanval van Kragh Andersen.

De Deense hardrijder en klassiekerspecialist werd na de finish gefeliciteerd door zijn kamergenoot Benoot. “Het is zeer mooi dat we de concurrentie zo kunnen afmatten en dat Søren het kan afmaken. De ploeg zit in een goede sfeer. Als je met zes man meezit in een groep van zeventig… Daar begint het al mee. Als je alleen bent, kun je namelijk niet veel doen.”

“Je moet eerst de kaarten hebben om mee te spelen en die hadden we vandaag. Het is extra mooi dat we de criticasters de mond kunnen snoeren. We horen bij de betere ploegen in de Tour. De sfeer is goed en iedereen gunt het elkaar. Als je vandaag (gisteren, red.) ziet hoe we voor elkaar strijden. Dat is de sleutel tot deze resultaten. We durven te koersen, met dank aan de ploegleiding.”

Ploegleider Marc Reef: “We hebben hier zo hard voor gewerkt”

Ploegleider Marc Reef mocht afgelopen donderdag al juichen voor Hirschi, maar zaterdag was het dus weer raak voor zijn werkgever. “We waren als ploeg ongelofelijk”, zo vertelt hij in gesprek met de NOS. “We wilden weer een agressieve finale rijden. We wisten dat er iets mogelijk was op de twee klimmetjes in de finale.”

“Er zijn zoveel mensen die hier een aandeel in hebben. We hebben de afgelopen weken ook zo hard gewerkt en dat betaalt zich nu uit. Het volgende doel? We gaan hier eerst goed van genieten. We hebben al een ontzettend goede Tour achter de rug. We gaan op de rustdag weer rustig vooruit kijken.”