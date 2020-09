Opinie | Raymond Kerckhoffs: “Het gelijk en ongelijk van Team Sunweb”

Eerlijk is eerlijk. Ik snapte niets van de samenstelling van de Tour-ploeg van Team Sunweb. Waarom laat je je kopmannen Michael Matthews, Wilco Kelderman en Sam Oomen thuis in een jaar waarin de Tour de France belangrijker dan ooit is? Zeker ook omdat hun hoofdsponsor in het keihard door Covid-19 getroffen toerisme in deze weken wel wat extra publiciteit kan gebruiken.

Toch moet ik na twee weken een groot chapeau maken voor de Sunweb-renners in deze Ronde van Frankrijk. Op de routiniers Nicolas Roche en Nikias Arndt na, zijn ze met een vrij jonge ploeg met liefst drie debutanten in Nice van start gegaan. Als vrijbuiters was er voor dit team meer te winnen dan te verliezen. Juist door er als junioren in te vliegen, met koerslef en onbevangenheid, heeft dit achttal de wedstrijd enorm gekleurd en vele harten veroverd.

Belangrijk

Ik denk dat de goede start op de Promenade des Anglais in Nice heel belangrijk is geweest. In de eerste twee ritten met finish in de mondaine stad aan de Côte d’Azur waren Cees Bol (derde) en Marc Hirschi (tweede) direct dicht bij de ritzege. Dit heeft voor de goede swung in het team gezorgd. Het geloof in eigen kunnen is immers de beste stimulans die er bestaat.

Vervolgens heeft vooral Hirschi laten zien dat hij een van de grootste talenten in het peloton is. Hij toonde niet alleen zijn leeuwenhart, maar vooral ook voor de kenners zijn ongekend mooie stilistische houding. De 22-jarige Helveet is met Tadej Pogacar de grote revelatie van deze ronde.

Na de nederlaag tegen Julian Alaphilippe in Nice, reikte in de tweede Pyreneeënrit naar Laruns zijn 90 kilometer lange solo net niet lang genoeg. Vier dagen later juichte iedereen met een wielerhart met hem mee toen het op weg naar Sarran wel lukte. De aanvaller die wordt beloond, dat is wielrennen op z’n mooist.

Succesvol

Aan de Quai Jean Moulin in hartje Lyon is drie dagen later de volgende aanvaller van Team Sunweb succesvol. De overwinning van Søren Kragh Andersen zal niemand verrast hebben. Na zijn successen in ritten in Parijs-Nice en de Ronde van Zwitserland en de klassieke zege Parijs-Tours is de winst op het belangrijkste podium een logisch vervolg. De 26-jarige Deen vertelde voorbij de aankomst dat het succes van Hirschi hem gemotiveerd heeft. Hierdoor heeft iedereen binnen de ploeg nog meer honger gekregen.

Dat past bij de jongste ploeg uit deze Tour. Het weerspiegelt een beetje het beeld dat Team Sunweb na het vertrek van Tom Dumoulin wil uitstralen. Ze willen de ploeg van de toekomst zijn en met jonge renners het podium bestormen. De Talent Factory noemen ze zichzelf speels. Met voorsprong is Team Sunweb dit jaar de jongste ploeg in het WorldTour-peloton. 24,2 jaar bedraagt de gemiddelde leeftijd. Respectievelijk 2,3 en 2,4 jaar jonger dan Team UAE Emirates van Tadej Pogacar en Deceuninck-Quick-Step van Remco Evenepoel. Liefst 16 van de 30 renners, méér dan de helft dus, is 25 jaar of jonger.

In zijn column in Het Nieuwsblad maakte Patrick Lefevere vandaag een compliment naar zijn collega Iwan Spekenbrink. “Hij heeft bij Team Sunweb net zoveel toprenners ontdekt als hij er onderweg kwijtspeelt. Eerlijk: ik vraag me vaak af hoe Iwan die jonge gasten altijd weet binnen te halen. Mannen als Marc Hirschi, Ilan Van Wilder of Marco Brenner, dat zijn namen die bij alle ploegen op de lijstjes staan. En toch kiezen ze voor Sunweb.”

Compliment

In het compliment van Lefevere zit natuurlijk ook een kanttekening. Wil je als ploeg verder groeien dan zullen die talenten toch ook een keer als grote kampioenen aan het team verbonden moeten blijven. Na de prachtige triomftochten van Hirschi en Kragh Andersen vraag je je automatisch af hoelang ze Team Sunweb nog trouw blijven.

De ploeg – die misschien wel het beste opleidingsteam van het peloton is – is de laatste jaren immers ook uitgegroeid tot de duiventil van de wielersport. Contracten stellen er niets voor en renners die zijn doorgebroken kijken al snel weer naar een ander team.

Toppers als Marcel Kittel, John Degenkolb, Warren Barguil en Tom Dumoulin, en dit jaar achtereenvolgens Sam Oomen, Wilco Kelderman en Michael Matthews wisten onder de hoede van Spekenbrink de ‘wielerhemel’ te bestormen. Uiteindelijk verlaten ze allemaal stuk voor stuk het team met een heel wrang gevoel.

Matthews & Kelderman

Natuurlijk vieren Spekenbrink & co in deze Tour hun gelijk dat ze Matthews en Kelderman hebben gepasseerd voor de belangrijkste wedstrijd van het jaar. Toch bewijzen Matthews (winst in GP Plouay) en Kelderman (momenteel zesde in klassement in Tirreno) in deze weken dat ze ook klaar waren voor de Tour. Het team gaf als argument dat ze kiezen voor de toekomst.

Vraag is echter hoe teammanager Iwan Spekenbrink die toekomst ziet? Als je de berichten van de afgelopen jaren verzamelt, dan spreekt de teamleiding zichzelf de laatste tijd wel heel vaak tegen. Met Tom Dumoulin zou het hoogste doel worden nagestreefd, de eindzege in de Tourzege. Toch werd met de Maastrichtenaar ieder jaar de prioriteit aan de Giro d’Italia gegeven.

Toen de eerst geruchten de ronde deden dat Dumoulin mogelijk weg wilde, werd er naar sponsors aangegeven dat ze met Sam Oomen al de opvolger van de Maastrichtenaar in huis hadden. Inmiddels is Oomen ook al vertrokken. Hoewel de ploeg in januari nog een verbeterde aanbieding aan Oomen wilde doen, gaf men bij zijn vertrek aan dat er eigenlijk weinig interesse meer was.

“We hebben grote ambities voor de toekomst en streven het allerhoogste na. We hebben met Sam Oomen en Wilco Kelderman gesproken maar als ploeg zijn we niet overtuigd”, zei een woordvoerder van het team tegen het AD. Een uitspraak die niet strookte met de realiteit.

Met Matthews werd een breuk geforceerd door hem tot zijn eigen grote verbazing niet te selecteren voor de Tour de France. Een jaar eerder werd de Australiër echter nog als de grote kopman gepresenteerd op de persconferentie naar aanloop van de Tour de France 2019 in de Shimano Experience in Valkenburg. Juist omdat een dag eerder een artikel over het vertrek van Dumoulin naar Jumbo was verschenen, wilde de ploeg ook goed nieuws op deze presentatie hebben. Matthews kon bij wijze van spreken die ochtend een blanco check invullen en binnen een paar uur brak hij voor heel veel geld zijn contract open om het tot eind 2021 te verlengen.



Hirschi

Die einddatum heeft de Australiër niet gehaald. Zoals doorlopende contracten wel vaker nauwelijks waarde hebben bij het in Deventer gevestigde team. Ik heb inmiddels alweer geluiden van teammanagers opgevangen dat Hirschi bij hen wordt aangeboden, terwijl het contract van de Zwitser bij Team Sunweb nog tot eind 2021 loopt.

Nogmaals, ik heb een enorme waardering voor wat Iwan Spekenbrink in de wielersport heeft neergezet. Toch denk ik dat de ploeg allang klaar had moeten zijn om een volgende stap in hun ontwikkeling te zetten. Met alle respect, Talent Factory klinkt leuk, maar Team Sunweb had toch allang een vaste gevestigde waarde aan de top moeten zijn. Probeer die toprenners nu eens vast te houden. Een kreet als we willen binnen zes jaar de Tour de France winnen, zegt me helemaal niks. Hou deze talentvolle toppers nu eens vast en bouw hier de komende jaren het ene na het andere succes mee op.

Grote kampioenen kunnen je team naar een hoger niveau tillen. Soms moet je daar je eigen filosofie een beetje aan aanpassen.