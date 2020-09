Tour 2020: Søren Kragh Andersen ziet aanvalslust Sunweb beloond zaterdag 12 september 2020 om 17:46

Søren Kragh Andersen heeft in Lyon de veertiende etappe van de Tour de France gewonnen. De Deense Sunweb-renner kwam na een rit van 194 kilometer als eerste over de finish na een succesvolle aanval in de slotfase. Hij bezorgde daarmee zijn ploeg de tweede ritzege binnen

Enerverend begin

Al vroeg in de wedstrijd gingen drie renners op avontuur. Cees Bol (Sunweb) kreeg na een demarrage Edward Theuns (Trek – Segafredo) met zich mee. Even later lukte het Stefan Küng (Groupama – FDJ) om de aansluiting te maken. Casper Pedersen leek vanuit het peloton de oversteek naar de kopgroep te willen maken, maar hij werd samen met Bol vanuit de ploegleiderswagen teruggefloten. De twee lieten zich terugzakken in het peloton, omdat de teamleiding de kopgroep niet groot genoeg vond. Küng en Theuns moesten met twee verder.

Sagan roert zich

Doordat er na 38 kilometer punten in de strijd om het groen te winnen waren, meldde BORA-Hansgrohe zich al vroeg aan kop van het peloton. Kort erna werd duidelijk waarom: Peter Sagan koos samen met ploeggenoot Maximilian Schachmann het hazenpad. Sagan kwam (na Küng en Theuns) als derde over de streep, waarmee hij 15 punten verzamelde. Bennett won de sprint van het peloton en veroverde er tien 10, waardoor Sagan vijf punten inliep

De twee leiders reden een voorsprong van meer dan vijf minuten bij elkaar, totdat BORA-Hansgrohe in het peloton het tempo verhoogde. De Duitse formatie probeerde op die manier tijdens de beklimming van de Col du Béal sprinters overboord te gooien. Aan kop van de wedstrijd moest Theuns zijn medevluchter Küng laten gaan. De Zwitser rondde als eerste de top van de col van tweede categorie, met drie minuten voorsprong op het peloton. Daar verloor groenetruidrager Bennett net voor de top de aansluiting, waardoor hij samen met enkele ploeggenoten in de achtervolging moest.

Sprinters Bennett en Ewan op achterstand

Op weg naar de volgende beklimming werd Theuns opgeslokt door een door BORA-Hansgrohe aangevoerd peloton. Küng kwam als eerste boven op de Côte de Courreau, met minder dan een minuut voorsprong. Inmiddels was ook CCC zich gaan bemoeien met de jacht.

Bennett zag enkele kilometers verder het zinloze van zijn jacht in. Hij zou vandaag geen extra meer punten meer halen in de strijd om het groen. Ook collega-sprinter Caleb Ewan was inmiddels afgehaakt. De Australische pocketsprinter kende een lastige dag en moest knokken tegen de tijdslimiet.

Sunweb probeert het

CCC en BORA hielden – met hulp van Jumbo-Visma – het tempo hoog. Een uitgedund peloton begon aan de finale, waarin de parcoursbouwers nog enkele venijnige klimmetjes hadden opgenomen. Op de Côte de la Duchère ging Tiesj Benoot er met nog tien kilometer te gaan vandoor. Benoot pakte vijftien seconden. Valentin Madouas ging in de tegenaanval, maar de Fransman werd in de afdaling ingerekend. Even later was ook de demarrage van Benoot teniet gedaan.

Bora-renner Lennard Kämna zag vervolgens de kans schoon om na een dag hard werken er vandoor te gaan, maar het door Jumbo-Visma aangevoerde peloton liet hem niet te ver wegrijden. Op de Côte de la Croix-Rousse probeerde Thomas De Gendt de oversteek te maken. Samen met publiekslieveling Julian Alaphilippe wist hij zich bij de leider te voegen, maar kort erna zorgde Peter Sagan hoogstpersoonlijk voor een hergroepering.

Kragh Andersen maakt het af

Dat was voor Marc Hirschi het sein om het te proberen. Sagan reed het gat dicht, met Van Avermaet en Dumoulin in zijn wiel. Sunweb probeerde het wederom in de persoon van Søren Kragh Andersen. De Deen pakte al snel tien seconden en werd niet meer bijgehaald. Voor de tweede keer in drie dagen kon bij Sunweb de champagne boven worden gehaald.

Luka Mezgec won kort erna de sprint van het peloton. Sagan werd vierde en pakt daarmee 18 punten terug op Bennett. Ook Primoz Roglic finishte in het peloton en blijft aan de leiding in het algemeen klassement.