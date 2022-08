Opnieuw corona-alarm bij Quick-Step: Ploegleider Klaas Lodewyck mist start Vuelta

Quick-Step-Alpha Vinyl heeft vlak voor de Vuelta a España te maken met een coronageval. Het gaat om ploegleider Klaas Lodewyck, die woensdag bij de verplichte coronatest voorafgaand aan de grote ronde positief testte. Hij zal daardoor de start van de Vuelta moeten missen.

Een hard gelag voor kopmannen Remco Evenepoel en Julian Alaphilippe, de wereldkampioen, die het dus zonder hun Belgische ploegleider moeten doen. De andere ploegleider van dienst van Quick-Step-Alpha Vinyl is de Italiaan Davide Bramati. Wie de nieuwe tweede man wordt in de volgwagen, is nog niet bekendgemaakt door het team.

Als gevolg van de positieve coronatest van Lodewyck heeft Quick-Step-Alpha Vinyl enkele voorzorgsmaatregelen genomen binnen de ploeg, om de kans op verspreiding te minimaliseren. Donderdagavond wordt de ploeg gepresenteerd in het centrum van Utrecht, vrijdag staat de ploegentijdrit op het programma in de Domstad.

In de voorbije Tour de France kende het team van manager Patrick Lefevere ook al een ware reeks aan coronagevallen. Vooral stafleden werden getroffen, waaronder ook Lodewyck.

As a result, a testing regime and a series of precautions have been implemented within the team, to try to minimise the possibility of any further infection.

There will be no further comment made on the situation, other than to wish Klaas a speedy recovery.

2/2

— Quick-Step Alpha Vinyl Team (@qst_alphavinyl) August 18, 2022