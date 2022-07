Tour 2022: Wilfried Peeters en Klaas Lodewyck (Quick-Step) positief op corona

De coronagolf binnen Quick-Step-Alpha Vinyl is nog niet ten einde. Het Belgische team kende voor de Tour de France en in de eerste dagen meerdere positieve coronagevallen en daar zijn er nu weer twee bij gekomen: Wilfried Peeters en Klaas Lodewyck zijn positief getest op corona.

Sporza brengt het nieuws over de coronagevallen naar buiten. Beide ploegleiders zullen de Tourkaravaan per direct verlaten. Zij worden vervangen door Rik Van Slycke en Geert Van Bondt.

Eerder moest ook ploegleider Tom Steels de Tour verlaten wegens het coronavirus; Davide Bramati kwam hem toen vervangen.

WielerFlits sprak in bij de Tourstart in Denemarken met ploegbaas Patrick Lefevere. Op dat moment had het team al acht coronagevallen binnen de staf. “Natuurlijk hebben we angst. Ik ben geen bange haas, maar voor dat wel”, vertelde hij. “We testen altijd, voor iedere koers. We testen vaak. In tegenstelling tot andere ploeg misschien, waar ze alleen testen als iemand denkt dat hij ziek is. Maar wij doen het iedere dag consequent.”