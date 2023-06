Opnieuw België boven in Giro Next Gen: Gil Gelders zegeviert in tweede etappe

De Belgen heersen voorlopig in de Giro Next Gen. Na de tijdritzege van Alec Segaert ging de zege in de tweede etappe naar Gil Gelders. De 20-jarige renner kwam na een lastige finale als eerste over de streep in Cherasco, voor de Italianen Francesco Busatto en Davide De Pretto.

In Italië ging de Giro Next Gen verder met een rit van San Francesco al Campo naar Cherasco. Het parcours was 151 kilometer lang en kende een heuvelachtig profiel. Met name in de finale lagen nog enkele beklimmingen, die de etappe lastig konden maken. Sterke sprinters hadden deze etappe met rood omcirkeld in hun agenda, al konden de puncheurs en rasaanvallers met een (late) aanval eventueel nog roet in het eten gooien.

Vier renners vormen de vroege vlucht

Vier renners konden niet wachten op de finale en besloten al eerder in de aanval te gaan. Sil Van Daele (Bingoal WB Development Team), Colin Savioz (Equipe continentale Groupama-FDJ), Samuele Leone (Work Service-Vitalcare-Dynatek) en Edoardo Zamperini (Zalf Euromobil Désirée Fior) sloegen de handen ineen en reden op een bepaald moment ruim twee minuten voor het peloton uit. Met Alessandro Romele (Team Colpack Ballan) ging er nog één renner in de tegenaanval, maar de Italiaan bleef lange tijd hangen op een halve minuut van de vier koplopers.

Romele bleek niet sterk genoeg om de oversteek te maken, belandde in de chasse patate en werd op een gegeven moment weer ingerekend door het peloton. Van Daele, Savioz, Leone en Zamparini trapten intussen stevig door en begonnen met een bonus van ruim vijf minuten aan de laatste honderd kilometer. De koplopers hoefden zich echter niet al te veel illusies te maken, aangezien de zwaarste kilometers nog moesten komen. Eenmaal op de lokale ronde was het alle hens aan dek, en spatte de kopgroep uiteen. Zamperini bleek over de sterkste (klim)benen te beschikken.

Driestrijd om de overwinning?

De Italiaan besloot zijn duivels te ontbinden en reed weg van zijn medevluchters Van Daele, Savioz en Leone. Zamperini reed vervolgens een tijdje alleen voorop, maar voelde inmiddels de hete adem van een uitgedund peloton in zijn nek. Twee renners maakten met succes de sprong naar voren. De Ier Darren Rafferty en de Belg Gil Gelders sprongen weg uit het peloton en raapten Zamperini op, die zijn wagonnetje wel wist aan te haken. Deze drie renners werkten in de daaropvolgende kilometers goed samen en begonnen zo met een voorsprong van goed veertig seconden aan de laatste vijf kilometer.

Dit leek meer dan voldoende om uit de greep te blijven van een eerste achtervolgende groep, maar Zamperini, Rafferty en Gelders werden in het zicht van de haven nog bijna ingerekend. Dit was voor Gelders het sein om te vertrekken, en de Belg wist met een snedige demarrage zijn twee vluchtkompanen te lossen. Dit bleek de winnende move, aangezien de 20-jarige Gelders – uitkomend voor de opleidingsploeg van Soudal Quick-Step – niet veel later als eerste over de streep kwam.

Het is voor Gelders overigens niet de eerste keer dat hij triomfeert in de beloftenversie van de Giro d’Italia. Vorig jaar won hij ook al een etappe in de hoog aangeschreven Italiaanse rittenkoers, toen hij nog uitkwam voor de opleidingsploeg van Bingoal WB. Gelders staat te boek als een groot (klassieker)talent. Hij won eerder dit jaar ook al de beloftenversie van Gent-Wevelgem. Verder werd hij tweede in Parijs-Roubaix en zevende in Luik-Bastenaken-Luik.