Alec Segaert klopt Loe van Belle in openingstijdrit Giro Next Gen 2023

Alex Segaert is de eerste leider in de Giro Next Gen. De beloftevolle Belg klokte de snelste tijd in de openingstijdrit van 9,4 kilometer me start en finish in Agliè. Segaert wist Nederlander Loe van Belle van de zege te houden.

De Giro Next Gen, een van de grootste en belangrijkste U23-rittenkoersen op de kalender, begon vandaag met een tijdrit van net geen tien kilometer. De start was in Agliè, waarna de renners in een kleine en vlakke ronde – over vrijwel uitsluitend kaarsrechte wegen – aan het zuiden van het dorpje Agliè weer terug reden naar diezelfde plaats. De finish liep vervolgens nog iets op (aan 4 à 5%), maar voor aspirant-profs moest dit toch geen problemen opleveren.

Met Roel Van Sintmaartensdijk zat er een Nederlander een tijdje in de hot seat. De 22-jarige renner van Circus-ReUz-Technord, de opleidingsploeg van Intermarché-Circus-Wanty, zette een eindtijd van 11:06 neer. Van Sintmaartensdijk bleek zo enkele honderdsten sneller dan de Noor Johannes Staune-Mittet, toch een van de grote favorieten voor de eindoverwinning.

Segaert steekt er bovenuit

Dat het echter nog harder kon, bewees Alec Segaert. De 20-jarige Belg, die in deze ronde uitkomt voor de opleidingsploeg van Lotto Dstny, dook aan de finish zelfs onder de elf minuten: 10:45. Dit bleek de winnende tijd; de overige renners kwamen namelijk niet in de buurt van de tijd van Segaert. Loe van Belle wist ook onder de elf minuten te duiken, maar moest alsnog elf tellen toegeven op de Belg.

Segaert begint maandag dus als leider aan de eerste rit-in-lijn van de Giro Next Gen. Het is ook meteen een verraderlijke etappe, met meerdere korte klimmetjes en een lokaal circuit. De finishstreep is na 150 kilometer gelegen in Cheerasco.