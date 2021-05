Opmerkelijke boete voor Davide Villella in Romandië

Plakbidons, stayeren, afval weggooien buiten de daarvoor bestemde zone en plassen in de buurt van publiek: het zijn overtredingen die geregeld in het juryrapport van wedstrijden voorkomen. De reden waarom Davide Villella gisteren in Romandië werd bestraft, was echter opmerkelijk.

De Movistar-renner, die aan zijn achtste profseizoen bezig is, kreeg een boete van 200 Zwitserse frank (ruim 180 euro) omdat hij punt 1.6 uit het artikel 2.12.007 uit de UCI-reglementen overtrad. De Italiaanse renner reed voor de tweede keer over de finishlijn in de richting van de koers, terwijl hij zijn rugnummer of kaderplaatje nog droeg – en dat mag volgens de reglementen niet.

Villella reed zich in Romandië eerder deze week in de kijker door, samen met onder meer Antwan Tolhoek, mee te zijn in de vlucht van de dag. De 29-jarige renner werd echter vroegtijdig door het peloton ingelopen. Na vier dagen staat hij vijftigste in het klassement, op zevenenhalve minuut van het geel, dat om de schouders van zijn ploeggenoot Marc Soler hangt.