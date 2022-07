Opmerkelijk: Bettiol helpt Pogacar, met twee ploegmaats in de kopgroep

Een opmerkelijk beeld in de finale van de kasseienrit naar Wallers. De Italiaan Alberto Bettiol van EF Education-EasyPost rijdt op een gegeven moment naast Tadej Pogačar, roept hem iets toe en gaat vervolgens ontzettend hard op kop rijden. Op zich niets mis mee, ware het niet dat Bettiol twee ploeggenoten in de kopgroep had zitten én kopman Rigoberto Urán op achterstand reed.

De tweet van ploegbaas Jonathan Vaugthers na afloop was veelzeggend. “Dit gaat straks een interessante nabespreking zijn”, twitterde de Amerikaan. Al tijdens de rit stelden commentatoren – Robbie McEwen in het bijzonder – vragen over de handelswijze van Bettiol. De Australiër vroeg zich zelfs hardop af of de Italiaan niet al een contract getekend had voor 2023 bij UAE Emirates, de ploeg van Pogačar. “Het is not done, het stinkt”, zei McEwen over de move (zie hieronder) van de EF-coureur.

One of the most bizarre things I have ever seen in cycling in #TDF2022 With 2 EF teammates ahead in G1 hunting stage & yellow, Bettiol: – moves to the front of G2

– says something to Pogacar

– starts pacing very hard

– checks multiple times to see if Pogacar is in his wheel pic.twitter.com/rCsEU8gOeU — Patrick Broe (@LanterneRougeYT) July 6, 2022

Na de bespreking kwam Vaughters terug op het voorval, vertelt hij bij VeloNews. “Ik denk niet dat hij kwade bedoelingen had. Ik denk dat Alberto iets te enthousiast werd. Het is lang geleden dat hij nog eens goede benen had. Hij heeft een aantal serieuze gezondheidsproblemen gehad, maar die liggen nu achter hem. Alberto voelde zich fantastisch. Daarin is hij zijn hoofd een beetje verloren. Het was een fout van hem door daar de kop te nemen. Maar we hebben alles uitgepraat en we kijken vooruit.”

Wel beaamt de Amerikaan – die namens zijn ploeg Magnus Cort en Neilson Powless mee had in de kopgroep van zes – dat de situatie anders was geweest als Powless het geel net had misgelopen. Hij staat nu tweede op dertien tellen. “Neilson verloor het geel niet door de acties van Alberto. Dat was alleen zo geweest als Pogačar nu de leider was geweest. Maar kijk naar Wout van Aert, die op eigen kracht terugkwam in de koers en zijn trui verdedigde. De Belg verdient daarom het gele tricot.”

De hoofdpersoon in kwestie reageerde zelf ook op het voorval bij La Gazzetta dello Sport. “Tadej zei tegen me: ‘Let’s go, Alberto!’. Ik zei hem dat ik niet te hard op kop kon rijden, omdat ik twee ploegmaats van voren had. Ik wilde alleen het peloton breken”, vertelde de Italiaan, die zei dat hij zonder lekke band de benen had om Pogačar en Jasper Stuyven te volgen. Zijn eerste reactie was dat hij zijn versnelling plaatste om valpartijen te vermijden en de mogelijkheid om naar de kopgroep toe te rijden.

Bij de start van de zesde etappe kwam Bettiol op vraag van verschillende journalisten nog eens terug op zijn koers van een dag eerder. “Uiteindelijk heb ik een fout gemaakt en ik heb sorry tegen Neilson gezegd”, klonk het. De Italiaan zet zijn weg voort.

That’s a “pack up your suitcase and go home” move! Can’t imagine for a second these were team instructions. If that were to be the case, the DS should be sent home. — Johan Bruyneel (@JohanBruyneel) July 6, 2022