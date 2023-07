Opluchting bij Richard Plugge na ‘enorm spannende’ dag: “Dit is een grote stap”

Video

Is de Tour de France 2023 beslist? In de voorbije bergetappes waren Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar nog erg aan elkaar gewaagd, maar in de individuele tijdrit van Passy naar Combloux wist de Deen ongenadig hard uit te halen. “Dat het zo uitloopt, is echt geweldig”, reageert Jumbo-Visma-ploegbaas Richard Plugge na afloop voor de camera van WielerFlits.

Vingegaard bleek dinsdag een klasse apart op het lastige parcours en was aan de streep ruim anderhalve minuut(!) sneller dan zijn Sloveense concurrent. Dit tot grote blijdschap van Plugge. “Dit is een enorm grote stap. Ik ga niet juichen want het is pas gedaan in Parijs, maar we staan nu wel met 3-0 voor in de Champions League-finale.”‘

Toch wil Plugge dus nog niet te hoog van de toren blazen. “Zondag is het pas beslist, op de streep in Parijs. We moeten gewoon stap voor stap blijven doen waar we goed in zijn. We hebben onze tactiek helemaal uitgedokterd en hebben ons tot nu toe aan het plan gehouden. Dat gaan we ook blijven doen.”

“Je weet ook niet wat er morgen gaat gebeuren. Dan is het weer een zware dag en dan kunnen er weer verschillen ontstaan. De Col de la Loze is gewoon een gemene klim en dan heb je zaterdag nog de Vogezen”, is de teammanager op zijn hoede.