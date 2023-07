Opluchting bij Jumbo-Visma na Vogezenrit, maar: “Pas vieren na de finish van morgen”

Video

De eindzege in de Tour de France kan Jonas Vingegaard niet meer ontgaan. Tenzij er hele gekke dingen gebeuren, zal hij morgen de laatste gele trui mogen ontvangen op het podium in Parijs. “De opluchting is groot”, zegt Grischa Niermann, ploegleider bij Jumbo-Visma, na de twintigste etappe tegen WielerFlits.

Vingegaard heeft een voorsprong van 7:29 op Tadej Pogacar, de nummer twee van het klassement. “Op deze voorsprong hadden we uiteraard nooit gerekend”, aldus Niermann. “De voorsprong die we namen in de tijdrit was al veel groter dan verwacht en daarna, op de dag van de Col de la Loze, hebben we het verschil nog uitvergroot. Daardoor konden we deze rit wel iets rustiger bekijken van tevoren.”

Helemaal vlekkeloos verliep de rit evenwel niet voor Jumbo-Visma. Sepp Kuss, vanochtend nog negende in het klassement, kwam in de afdaling van de Ballon d’Alsace ten val en maakte daardoor ook een duikeling in het klassement, naar plek twaalf. “Ik heb hem nog niet gezien. In de koers was hij nog wel oké, maar hij werd meteen gelost. Hij had een heel dikke wond bij zijn oog en in zijn gezicht. Ik denk niet dat hij een leuke dag heeft gehad.”

De val van Kuss liet zien dat er altijd was mis kan gaan in een dergelijke etappe. “Het had ook Jonas kunnen zijn, dan was alles om zeep geweest. Daarom was het nog behoorlijk stressvol in de auto tot de voet van de laatste klim. En ik ga pas vieren als we morgen over de lijn zijn.”

