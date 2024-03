dinsdag 26 maart 2024 om 08:39

Opluchting bij EF: kopman Alberto Bettiol op tijd hersteld voor Dwars door Vlaanderen

Alberto Bettiol zit in de selectie van EF Education-EasyPost voor Dwars door Vlaanderen. Er werd even gevreesd dat de Italiaan de heilige Vlaamse wielerweek moest missen vanwege een val in de E3 Saxo Classic, maar hij is er woensdag dus alweer bij. Ook de Ronde van Vlaanderen lijkt dus niet in gevaar te komen.

Bettiol kwam al vroeg ten val in de E3 Saxo Classic. De oud-winnaar van de Ronde van Vlaanderen had dusdanig last van zijn heup dat hij niet door kon, vertelde EF Education-EasyPost-ploegleider Sebastian Langeveld na afloop van de koers aan WielerFlits. “Hij was de man om mee te doen om de knikkers. Het was een tegenslag voor ons, maar nu hopen dat we hem kunnen klaarstomen voor woensdag”, aldus de Nederlander. Dat laatste is dus gelukt.

Naast Bettiol stelt EF Education-EasyPost ook Stefan Bissegger, Jack Rootkin-Gray, Jonas Rutsch, Harrison Sweeny, Yuhi Todome en Michael Valgren op in Dwars door Vlaanderen.