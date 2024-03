zaterdag 23 maart 2024 om 10:45

Sebastian Langeveld houdt vertrouwen in ploeg EF Education-EasyPost ondanks dominantie Van der Poel en Van Aert

Video De E3 Saxo Classic liep niet zoals EF Education-EasyPost op voorhand had gehoopt. Al vroeg in de koers kwam kopman Alberto Bettiol ten val, waardoor de koers van de Italiaan vroegtijdig werd gestaakt. Ploegleider Sebastian Langeveld wil zich niet uit het veld laten slaan en hoopt, ondanks de dominantie van enkele grote heren in het peloton, links en rechts mooie noteringen te halen met zijn ploeg.

Voor de camera van WielerFlits geeft Langeveld een update over zijn kopman, Alberto Bettiol. “Naar omstandigheden gaat het goed. Hij heeft proberen door te zetten, maar hij had dusdanig last van zijn heup dat hij niet door kon. De dokter moet hem nog goed onderzoeken. Eerst moeten we kijken hoe hij er echt aan toe is. Hij was de man om mee te doen om de knikkers. Het was een tegenslag voor ons, maar nu hopen dat we hem kunnen klaarstomen voor woensdag.”

Het is nog onduidelijk of de Italiaan volgende week fit genoeg is om te starten in Dwars door Vlaanderen. Ook de Ronde van Vlaanderen is nog geen zekerheidje. “Hij had pijn en gaf aan dat hij last ondervond. Zelf maakte hij de keuze om af te stappen. We weten niet of de Ronde van Vlaanderen voor hem in gevaar komt. Dat wordt morgen evalueren.”

Voor EF Education-EasyPost betekende het dat hun man voor in de finale er niet meer was in de E3 Saxo Classic. In deze finale waren het Van der Poel en Van Aert die er – zoals zo vaak – bovenuit staken. Hoe gaat EF Education-EasyPost daar mee om? “Voor andere ploegen is het: we moeten iets anders gaan verzinnen. Maar waar ga je dat doen? Ze beginnen er gewoon op tijd aan. Anticiperen is heel mooi, maar het moet wel kunnen. Soms gaat het gewoon niet. Ik zie het restant van het voorjaar met vertrouwen tegemoet, maar het is een feit dat zij er met kop en schouders bovenuit steken.”

Voor Langeveld is het een kwestie van doorzetten. De grote namen in het peloton zijn erg goed, maar niet onfeilbaar. “We moeten ons proberen niet te laten demotiveren. Ik ga zeker niet zeggen dat Bettiol vandaag met Van der Poel mee had gekund, maar dan hadden we een man in de wedstrijd gehad. Het zal niet de eerste keer zijn dat een ploeg met hangende oren uit de E3 vertrekt, maar links en rechts wel en mooie prestatie kan neerzetten.”