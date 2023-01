Opleidingsploeg Soudal-Quick-Step vist ploegloze Jordi Warlop op

Jordi Warlop heeft toch nog een nieuwe ploeg gevonden voor het komende wielerseizoen. De 26-jarige Belg zal dit jaar uitkomen voor de opleidingsformatie van Soudal-Quick-Step.

Warlop zat zonder ploeg na het ineenstorten van het ambitieuze B&B-project van teammanager Jérôme Pineau. De West-Vlaming hoeft echter niet te vrezen voor zijn verdere sportieve carrière, aangezien de opleidingsploeg van Soudal-Quick-Step nog een plekje vrij heeft in zijn selectie. “Ik heb er echt zin. Ik ben opgegroeid en woon nog steeds in West-Vlaanderen, dus ik weet wat het kan betekenen om voor Soudal-Quick-Step te rijden.”

“Ik kijk uit naar mijn taak om de jonge renners te helpen, terwijl ik ook wil bewijzen dat ik de conditie heb en volledig ben hersteld van mijn valpartijen.” Warlop kroonde zich vorige week nog tot Belgisch kampioen strandracen en wist zich de voorbije jaren op de weg ook meerdere keren in de kijker te rijden. Zo was hij dit jaar nog tiende in de Veenendaal-Veenendaal Classic en reed hij al naar meerdere top 10-noteringen in Belgische eendagskoersen.

Bart Roosens, manager van het team, is blij met de komst van Warlop. “We weten dat Jordi talent heeft. Hij is een sterke klassiekerrenner, met ervaring om de jongere renners te begeleiden. Hij wil daarnaast laten zien dat hij volledig is hersteld van zijn blessures. Dat kan alleen maar goed zijn voor ons.”