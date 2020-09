Opinie | Wielerkoersen door ‘Den Haag’ geslachtofferd

Hoe bizar is het? In Maastricht verblijven in deze dagen talrijke wielerploegen om vanuit het Zuid-Limburgse land de Ardennen-klassiekers in Corona-oranje Wallonië te rijden. Gewoon op de originele parcoursen werd daar vandaag de Waalse Pijl verreden en staat zondag Luik-Bastenaken-Luik op het programma.

Diezelfde ploegen die nu in hotels in en rondom Maastricht bivakkeren om in België te koersen, kunnen op zaterdag 10 oktober echter niet in het Limburgse land de Amstel Gold Race rijden. De overheden hebben vanmiddag Nederlands enige WorldTour-klassieker verboden.

Voor iedereen met een logisch verstand valt het niet te rijmen dat in bijna alle Europese landen tot dusver vrijwel alle wielerkoersen doorgaan, maar dat er in Nederland sinds maandagavond een streep door het wielerseizoen 2020 is gezet.

Die ene regel die minister-president Mark Rutte uitsprak, maakt het organiseren van een wielerkoers onmogelijk. Landelijk: geen publiek bij sport, niet bij amateursport, niet bij profs.

Bronnen in het Binnenhof

Bronnen in het Binnenhof in Den Haag hebben ons bevestigd dat deze nieuwe Corona-regel in Nederland is uitgesproken om vooral samenscholing rond voetbalwedstrijden te voorkomen. Niet alleen in en rondom de stadions, maar vooral supporters die samen thuis of in een horecagelegenheid een wedstrijd gingen bekijken. Dat wilde de regering proberen te voorkomen. De recente incidenten in Tilburg (Willem II) en Rotterdam (Feyenoord) hebben de politieke discussie gevoed of voetbalwedstrijden in deze crisisperiode wel kunnen.

Alleen het weren van het publiek bij het voetbal of het stilleggen van de Eredivisie (wat in Den Haag ook ter sprake is gekomen) zou voor een politieke rel hebben gezorgd. Daarom is besloten om de geen-publiek-regel bij alle sporten toe te passen. Met dat besluit is vooral het wielrennen door ‘Den Haag’ geslachtofferd. Bij sportwedstrijden in stadions kun je makkelijk garanderen dat er geen publiek aanwezig is, want dit is honderd procent controleerbaar. Dit in tegenstelling tot de wielersport die op de openbare weg plaats vindt.

De overheid had nooit alle sporten over een kam moeten scheren. Het is irreëel om te eisen dat een wielerorganisator moet garanderen dat er geen publiek komt. Daarom had er voor wielerwedstrijden de uitzondering op de regel moeten komen dat er geen publiek bij start, finish en op belangrijke zones (lees klimmetjes) aanwezig mag zijn.

Openbare weg

De rest van het parcours is de openbare weg en daar kom je altijd mensen tegen. Iedereen moet immers ook de ‘straat’ op om te gaan winkelen in het centrum van de stad, om de plaatselijke markt te bezoeken of om naar de supermarkt te gaan. Met strikte maatregels en campagnes om het publiek weg te houden, had je op die gedeeltes van de Amstel Gold Race nooit veel mensen gehad.

Ik durf nu al te stellen dat er op zaterdag 10 oktober in de enkele winkelstraten in Maastricht en Valkenburg meer mensen zullen zijn, dan er ooit geteld zouden worden op het 16,9 kilometer lange parcours dat de Amstel Gold Race had uitgestippeld.

De klimmen van de Cauberg, Geulhemmerberg en Bemelerberg zouden publieksvrij worden gemaakt. Alle toegangswegen richting het parcours konden worden afgesloten. De start wat uitgetekend op de onbereikbare parkeerplaats van het Holland Casino op de Cauberg, terwijl de finish hermetisch afgesloten zou zijn.

De Amstel Gold Race ging zelfs zo ver dat het Grendelplein in Valkenburg hermetisch werd afgesloten en dat er hoge hekken met zwarte doeken zouden komen te staan, waardoor je de wielrenners vanuit het centrum van Valkenburg nooit kon zien.

Geen garantie

De organisatie bezocht onder aanvoering van koersdirecteur Leo van Vliet dinsdag zelfs alle hotels, horeca-gelegenheden, bungalowparken en campings die binnen het parcours lagen. De respons was hartverwarmend, alle eigenaren waren bereid om hun bezoekers weg te houden van het parcours. Leo van Vliet & co kon alleen nooit de garantie geven dat de inwoners van dit gebied niet voor hun deur gingen kijken naar de passerende wielrenners.

Het is bizar dat op een steenworp afstand van Zuid-Limburg in een gebied dat op de Corona-kaart veel roder kleurt dan het Limburgse heuvellandschap in deze dagen de Ardennenklassiekers wel ‘gewoon’ plaats vinden. Hier mogen de ploegen in de inmiddels bekende teambubbel koersen en wordt publiek bij start, finish en op bepaalde klimmen geweerd.

Zo vond de start van de Waalse Pijl plaats in het centrum van Herve, maar hebben de autoriteiten de finish op de beklimming van de Muur van Huy wel helemaal publiekvrij gehouden. Zondag zal de finish van Luik-Bastenaken-Luik in het hartje Luik plaats vinden. Ongetwijfeld zal de finale van de oudste klassieker het nodige volk trekken.

BinckBank Tour

En de BinckBank Tour wordt na een ingelaste rustdag de komende dagen helemaal verder verreden over Belgische grondgebied. Voor de Limburgse wielerfans een troost. Vrijdag vindt er in Riemst, op welgeteld 9,8 kilometer van het Vrijthof in Maastricht, de tijdrit van BinckBank Tour plaats.

De beslissing om alle wielerwedstrijd af te lasten, zal de nodige wenkbrauwen doen fronsen. Natuurlijk moeten de corona-regels gerespecteerd worden en moeten we ons er bewust van zijn dat we middenin een pandemie leven die weer gevaarlijk aan het opleven is. Het inperken van een tweede Corona-golf is nu zonder enige twijfel maatschappelijk veel belangrijker dan wielerwedstrijden.

Grote vraag is echter of goed georganiseerde ‘koersen’ wel een gevaar vormen? Het bezoeken van een wielerwedstrijd op de openbare weg is van een totaal andere orde dan een bezoek in een stadion. De betreffende organisaties wilden er alles aan doen om het parcours zo publiekvrij mogelijk te houden.

De Tour de France was op sommige dagen zeker geen goed voorbeeld. De grote hoeveelheden publiek op bijvoorbeeld de Col du Peyresourde en in het centrum van Lyon zouden in Nederland waarschijnlijk tot politieke debatten hebben geleid. In Frankrijk maakte het Elysée zich hard dat de Tour Parijs zou halen. Een heel andere trots dan er in Nederland voor de wielersport is. Al wil ik de incidenten in de Tour zeker niet goed praten.

Pandemie

Sinds de Wereldgezondheidsorganisatie WHO op 11 maart bekend maakte dat er officieel sprake is van een pandemie, blijft ieder land een eigen koers varen tegen Covid-19. In de ruim zes maanden dat we nu al verder zijn is er van eensgezindheid in de aanpak nog altijd geen sprake.

Daarom is het in deze dagen een gekke gewaarwording in het Van der Valk Hotel in Maastricht. De ene helft van de gasten loopt met een mondkapje rond, terwijl de andere helft vreemd opkijkt naar die personen die zich zo strikt aan de Covid-19 regels houden. De eerste helft zijn de wielerploegen, de andere helft zijn de Nederlanders die zich volgens de regels van Mark Rutte niet als gemaskerde personen hoeven rond te bewegen. Al maakte Rutte tijdens het debat op woensdag een vreemde switch door nu ineens wel een dringend advies uit te spreken, dus nog altijd geen verplichting, om mondkapjes te dragen.

Het valt daarom ook niet te rijmen dat Nederland richting de wielersport het strengste beleid van Europa voert. Of voert de Nederlandse politiek met de geen-publiek-regel bij de wielerwedstrijden alleen maar de makkelijkste weg?