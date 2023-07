Opgeluchte Merijn Zeeman grapt na nieuwe Tourzege Jumbo-Visma: “Nu eerst een biertje, haha”

Video

Waar Jumbo-Visma-ploegleider Grischa Niermann aangaf pas morgen te willen vieren na de etappe over de Champs-Elysées, is de opluchting bij Merijn Zeeman groter na de laatste bergrit van de Tour. “Nu mogen we wel zeggen dat het binnen is”, aldus Zeeman voor de camera van WielerFlits.

Nochtans twijfelde niemand eraan dat Jonas Vingegaard in Tourrit nummer twintig al bij al gemakkelijk zou overleven, gezien zijn voorsprong van meer dan zeven minuten. “Alleen het noodlot kan je dan nog breken. Het is zaak om die foute gedachtes buiten te houden, maar doorheen de dag pakt de spanning iedereen. Ik denk dat er geen woord is gezegd in de tweede auto. Je kan zo’n grote wedstrijd winnen en daar komt gewoon veel stress bij kijken.”

Hoe zou Zeeman de Tourwinst van Vingegaard beschrijven? “Als de bevestiging. Jonas laat zien dat hij de beste ronderenner van het moment is. Hij werkt het af tegen een geweldige Pogacar, die fantastische kwaliteiten heeft, maar het over drie weken toch moet afleggen.”

“Het is heel speciaal dat het ons als Nederlands team gelukt is om voor de tweede keer op rij de Tour de France te winnen, en daarnaast ook drie keer de Vuelta en de Giro. Het is inmiddels een geweldig rijtje.”

Daar kan binnenkort een vervolg aan komen, want als Primoz Roglic de Spaanse rittenkoers wint, zou Jumbo-Visma allicht de eerste ploeg ooit worden die de drie grote rondes in één seizoen naar haar hand zet. “De Vuelta is het volgende doel, maar laat ons eerst even een biertje drinken (lacht). Morgen gaan we het echt vieren, met alle mensen van de ploeg die hier zijn. En dinsdag doen we dat nog eens over met alle Jumbo-Visma-mensen die thuis waren.”

