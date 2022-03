Tom Dumoulin start in de Volta Limburg Classic

Tom Dumoulin start zaterdag 2 april in de Volta Limburg Classic. De Limburger heeft deze wedstrijd toegevoegd aan zijn programma, omdat hij de Strade Bianche vanwege een positieve coronatest moest missen. Dumoulin zal in de Limburgse semiklassieker als kopman van Jumbo-Visma van start gaan.

Met nog twee en een halve week voor de boeg, begint het deelnemersveld van de 47ste editie van de Volta Limburg Classic steeds meer vorm te krijgen. De WorldTour-ploegen van Jumbo-Visma, Team DSM, Lotto-Soudal en Intermarché-Wanty-Gobert staan aan de start, terwijl zich vijf Pro-continentale ploegen waaronder Alpecin-Fenix en Team Arkea hebben aangemeld. Lotto-Soudal staat met een sterke ploeg met onder andere Philippe Gilbert en Tim Wellens aan de start.

“De Volta Limburg Classic kende dit jaar al een zeer mooi deelnemersveld. We willen in Eijsden altijd de beste renners aan de start hebben en dat Dumoulin, Gilbert en Wellens nu op de startlijst staan, is fantastisch. Zij kunnen bij ons op een warm onthaal rekenen”, aldus koersdirecteur Roy Packbier.

Voor Dumoulin is het belangrijk om extra wedstrijdritme op te doen. Door een nauw coronacontact miste hij in januari het trainingskamp van de ploeg in Alicante. Vervolgens werkte hij wel een goede hoogtestage in Colombia af. In de UAE Tour maakte hij indruk met een derde plek in de vlakke tijdrit, maar vervolgens moest hij op twee aankomsten bergop zo’n vijf minuten prijsgeven. Sportief manager Merijn Zeeman van Jumbo-Visma weet dat aan wedstrijdritme. Daarom is het een vrij logische keuze dat de Maastrichtenaar zijn thuiswedstrijd, de grotendeels over de wegen van zijn trainingstochten voerende Volta Limburg Classic, aan zijn programma heeft toegevoegd.

Voor de Volta Limburg Classic rijdt Dumoulin nog de Ronde van Catalonië, erna start hij – eveneens in Limburg – in de Amstel Gold Race. Vervolgens gaat hij op hoogtestage als laatste voorbereiding op de Giro d’Italia.

De Volta Limburg Classic zal op zaterdag 2 april live worden uitgezonden door L1.

Wedstrijdprogramma