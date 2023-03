Gevallen Ganna en Kwiatkowski geven op in Gent-Wevelgem, meer outsiders uit koers

Het regent niet alleen pijpenstelen, maar ook opgaves in Gent-Wevelgem. Nog voordat de finale is begonnen, hebben enkele grote namen de wedstrijd verlaten. INEOS Grenadiers-renners Fillipo Ganna en Michał Kwiatkowski stapten beiden af na een valpartij.

Ganna kwam ten val met nog zo’n 140 kilometer te gaan, waarna niet veel later de melding volgde dat de Italiaan de wedstrijd had verlaten. Nog geen tien minuten daar weer na was zijn ploeggenoot Kwiatkowski betrokken bij een valpartij. De Pool was het grootse slachtoffer van de tuimelperte. Hij bleef lang liggen, begaf zich vervolgens naar de ziekenwagen en kon zijn weg dus niet vervolgen.

Wat de schade bij Ganna en Kwiatkowski precies is, is nog niet duidelijk. De Italiaan, die onlangs tweede werd in Milaan-San Remo en ook een tiende plaats behaalde in de E3 Saxo Classic, zou zondagavond bepalen of hij volgende week wel of niet meedoet aan de Ronde van Vlaanderen.

Bennett en Bettiol

Ook Sam Bennett heeft de brui er al aan gegeven. De Ier was een van de twee sprinters bij BORA-hansgrohe, dat nu wellicht de kaart van Jordi Meeus zal trekken. EF Education-EasyPost raakte ook een van zijn speerpunten kwijt, want Alberto Bettiol heeft ook opgegeven. De oud-winnaar van de Ronde van Vlaanderen verliet de wedstrijd met nog zo’n negentig kilometer te gaan.