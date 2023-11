Niels Bastiaens • woensdag 22 november 2023 om 08:00

Opent WK zonder Pidcock en Van Aert kansen voor anderen? “Je schuift op in de pikorde”

Special Begin februari staat in het Tsjechische Tabor een WK veldrijden zonder Wout van Aert en (allicht ook) Tom Pidcock te wachten. Omdat de enige twee renners die Mathieu van der Poel in de afgelopen tien jaar van de wereldtitel konden houden niet present tekenen, heeft het volgens ex-wereldkampioen Roger De Vlaeminck zelfs geen zin meer om te kijken. Maar hoe denken de renners en hun begeleiders daar zelf over?

Je kan de situatie namelijk ook omgekeerd bekijken. Opent het forfait van de twee niet juist extra perspectieven voor de crossers die het hele crossseizoen lang het mooie weer maken, zoals Lars van der Haar, Thibau Nys, Laurens Sweeck, Joris Nieuwenhuis, Michael Vanthourenhout en Eli Iserbyt? Tegen één grootheid moeten opboksen is toch iets anders dan tegen drie kanonnen.

“Ik vrees ervoor”, zegt de Belgische bondscoach Sven Vanthourenhout. “Zolang Mathieu van der Poel aan de start staat, zijn de kansen voor de rest vrij miniem. Ik denk dat we daar beter realistisch in blijven. Mathieu was van de Grote Drie sowieso al de beste, hij is de allerbeste crosser ter wereld. Normaal komt Wout nog het dichtste bij hem in de buurt, kort gevolgd door Pidcock. Maar wat ga je nu tegen hem doen?”

Vooral zélf goed in orde zijn

WK gereden, dus? Of mogen we toch nog wat hoop koesteren? We kijken in de eerste plaats naar Eli Iserbyt, die zich dit jaar in Hoogerheide nog naast Van Aert en Van der Poel op het WK-podium mocht hijsen. In zijn bewoordingen merken we op dat hij zich nog niet bij de situatie neerlegt. “Mathieu is en blijft de grote favoriet. Voor de spanning is het heel jammer dat Van Aert en Pidcock er niet bij zijn. Maar goed, er kan veel gebeuren op één dag. Het wordt zaak om vooral zelf goed in orde te zijn.”

Een visie die Vanthourenhout volgt. “Ik denk dat het WK sowieso het hoogtepunt van een veldritseizoen is en blijft. Wie daar aan de start staat, mag eigenlijk geen invloed hebben op je ambities of voorbereiding. Ik zou als renner altijd proberen om in die cross mijn beste niveau van het hele crossseizoen te halen. Ik ga niet zeggen dat je alleen daarop beoordeeld wordt, maar het WK is toch een heel belangrijke waardemeter, die aantoont dat je overal kan meestrijden.”

Kleine mentale verandering

Eerder sprak Iserbyt nog uit om zich vol op de drie klassementen te richten. “Natuurlijk lijden mijn kampioenschappen onder mijn ambitieus plan, maar dat zijn keuzes die je maakt. Ik vind het altijd lastig om te pieken naar een kampioenschap”, zei hij toen. Verandert de afwezigheid van twee grote kanshebbers daar iets aan? “Het verandert misschien een klein beetje, maar niet alles. In een normale wereld zal het heel moeilijk worden om wereldkampioen te worden tegen Mathieu van der Poel. Ik ga niet uit van pech of andere dingen.”

Laurens Sweeck, die nog nooit op een WK-podium stond, voelt het wél kriebelen. “De kansen vergroten, hé. Mathieu kan ook plots een slechte dag hebben, of iets tegenkomen in de eerste ronde. Je wenst hem dat uiteraard niet toe, maar hoe dan ook schuif je wat op in de pikorde. Al denk ik dat veel Belgen toch vooral zullen toewerken naar het BK. Daar ligt het écht helemaal open.”

Sweecks ploegmanager Thomas Sneyers ziet mentaal dan ook een grotere opening. “We blijven realistisch, maar het is niet volledig onmogelijk om op het WK iets te doen. Gaan we daarom nu meer op het WK inzetten? Dat is nog niet besproken. Sowieso bereiden we ons in januari voor met een stage. Maar mentaal doet het wel iéts, hé. Puur theoretisch is de kans groter. Misschien zorgt het bij de renners voor iets meer het gevoel van meer van: ik zou maar eens een superdag moeten hebben. Anderzijds kan dat ook voor extra druk zorgen.”