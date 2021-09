Openingsetappe Ronde van Luxemburg prooi voor Almeida, Mollema tweede

João Almeida heeft de openingsetappe van de Ronde van Luxemburg op zijn naam geschreven. De Portugees van Deceuninck-Quick-Step won in Luxemburg-Stad de sprint van een uitgedunde groep. Bauke Mollema werd op gepaste afstand tweede, Marc Hirschi eindigde als derde.

Vandaag begon de Ronde van Luxemburg met een relatief korte openingsrit met start en finish in Luxemburg-Stad. De renners kregen onderweg aardig wat hoogtemeters voor hun kiezen, met onder meer de Montée de Niklosbierg (4 km aan 6,1%), de Côte de Gralingen (2,5 km aan 6,9%) en de Côte de Bourscheid (3,5 km aan 7,6%). Ook de finale was niet van de poes met de Côte de Stafelter (2,2 km aan 6,5%) op goed tien kilometer van de streep en een finish op de Kirchberg, een beklimming van goed 1300 meter aan 6,5%.

Zes renners vormen de vroege vlucht

Jack Bauer (Team BikeExchange), Ángel Fuentes (Burgos-BH), Kenny Molly (Bingoal Pauwels Sauces WB), Evaldas Šiškevičius (Delko), Emerson Oronte (Rally Cycling) en Sebastian Schönberger (B&B Hotels p/b KTM) vormden de vlucht van de dag. De voorsprong van deze zes koplopers liep op een bepaald moment op tot ongeveer drie minuten. In het peloton werd het tempo bepaald door de mannen van Lotto Soudal, Trek-Segafredo en Deceuninck-Quick-Step, waardoor het verschil bleef schommelen rond die drie minuten.

Met nog goed vijftig kilometer te gaan was de voorsprong van de zes vluchters geslonken richting de minuut en dus werd er ook in de kopgroep versneld door de betere renners. Dit bleek de doodsteek voor Šiškevičius en Oronte: de Litouwer en Amerikaan moesten passen en werden niet veel later al opgeslokt door het grote pak. Bauer, Molly, Fuentes en Schönberger wisten wel een tandje bij te steken en dus moest er weer een reactie komen vanuit het peloton. AG2R Citroën besloot zich vervolgens met de achtervolging te bemoeien.

Heroptredende Jungels laat zich meteen zien

De Franse formatie had met man-in-vorm Benoît Cosnefroy een van de kanshebbers op de ritzege in de gelederen. Het was aan zijn ploegmakker Bob Jungels, bezig aan zijn eerste wedstrijd sinds een operatie aan een vernauwde beenslagader, om het verschil zoveel mogelijk te overbruggen richting de voet van de Côte de Stafelter. Door het vele kopwerk van Jungels werd de voorsprong ook steeds kleiner, al begonnen de vier overgebleven avonturiers wel met een halve minuut voorsprong aan het voorlaatste klimmetje van de dag.

Op de flanken van de Stafelter besloot Bauer om er alleen vandoor te gaan. De ervaren Nieuw-Zeelander reed zijn medevluchters uit het wiel, maar leek een vogel voor de spreekwoordelijke kat. In het inmiddels uitgedunde peloton zagen we onder meer versnellingen van Ben O’Connor en David Gaudu, maar de favorieten voor de ritzege keken vooral naar elkaar. Dit was allemaal in het voordeel van Bauer, die met beperkte voorsprong over de top van de Stafelter kwam en zich vervolgens met volle overgave in de afdaling smeet.

Favorieten voor de eindzege roeren zich

De dappere Bauer deed er alles aan om uit de greep te blijven van de groep der favorieten, maar had de pech dat João Almeida nog enkele mannetjes in steun had. Fausto Masnada deed nog een laatste kopbeurt om het gat te verkleinen en vervolgens was het aan Arkéa-Samsic om Nairo Quintana zo goed mogelijk af te zetten. Met nog iets meer dan twee kilometer te gaan werd de moegestreden Bauer voorbijgesneld door Elie Gesbert, maar de Franse puncheur werd al vrij snel geremonteerd door Davide Formolo, met in zijn wiel O’Connor en Marc Hirschi.

Met nog anderhalve kilometer op de teller profiteerde Gaudu even van een moment van windstilte in de voorste groep, waardoor hij een interessant gaatje kon slaan. De ranke klimmer van Groupama-FDJ leek even ribbedebie, maar werd toch nog ingerekend en dus moest een sprint de beslissing brengen over winst en verlies. Mollema wist zich goed te positioneren voor het ingaan van de laatste bocht, deed een gooi naar ritwinst, maar kwam toch duidelijk te kort in een spurt met Almeida. De Portugees won afgetekend en is dus de eerste leider.