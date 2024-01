woensdag 10 januari 2024 om 11:42

Remco Evenepoel had na alle heisa behoefte aan rust: “Vertrouwen in mezelf wat verloren”

Video Remco Evenepoel boekte in 2023 op sportief gebied de nodige successen, maar het was niet alleen maar rozengeur en maneschijn. Er waren de verhalen rond de mogelijke fusie van zijn ploeg Soudal Quick-Step en de heisa rond zijn vermeende transfer naar INEOS Grenadiers. “Ik moet toegeven dat ik te veel naar de verhalen heb geluisterd.”

In gesprek met Het Nieuwsblad stelt Evenepoel zich kwetsbaar op, als hij terugblikt op de voorbije maanden. “Het is natuurlijk moeilijk geweest, maar nu staat bij iedereen de kop vol richting komend seizoen. Iedereen is klaar om voor elkaar door het vuur te gaan. Zelf ben ik ook maar meegesleurd in het verhaal. Het is niet iets dat ik zelf gewenst of gevraagd heb. Ik moest het ook maar allemaal volgen.”

“Nadat ik in de Giro d’Italia uitviel met covid is het allemaal wat gek geworden. Ik moet toegeven dat ik te veel naar de verhalen heb geluisterd. Zo ben ik wat van mijn zelfvertrouwen verloren. Ik was verbaasd hoe groot sommige details in de buitenwereld werden gemaakt. Dingen die vaak niet eens klopten. Het was een geaccidenteerd parcours voor onze ploeg, maar nu kijken we vooruit.”

“Ik heb nu energie die ik in lange tijd niet meer gevoeld heb”

Evenepoel voelt zich echter weer helemaal de oude, met dank aan een wat langere rustperiode in de wintermaanden. “Ik heb twee weken extra vakantie genomen. Eind november ben ik herbegonnen, maar ik was ook al op 15 oktober gestopt. De rust heeft me goed gedaan Ik heb alles kunnen vergeten. Die rustperiode heeft lichte wonderen gedaan met mijn lichaam.”

“Ik kan me op de fiets opnieuw à fond geven. Ik heb energie die ik in lange tijd niet meer gevoeld heb. De wetenschap dat ik eindelijk naar de Tour ga, motiveert mij om in mijn trainingen en mijn dieet alles honderd procent te doen.”