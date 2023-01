Openhartige Cordon-Ragot over B&B-debacle: “Gevoel alsof we werden gegijzeld”

Ze moest het boegbeeld worden van de nieuwe vrouwenformatie van B&B Hotels-KTM. Audrey Cordon-Ragot zou deze winter de overstap maken naar de vrouwenploeg van teammanager Jérôme Pineau, maar het liep allemaal anders. De 33-jarige Francaise blikt nu in een uitgebreid interview met Le Télégramme terug op een moeilijke periode, en is bijzonder openhartig.

Cordon-Ragot, de huidige Franse kampioen op de weg, zou dit jaar eigenlijk uitkomen voor de gloednieuwe vrouwenploeg van B&B Hotels. Oud-renner en teambaas Jérôme Pineau had grootse plannen, maar het ambitieuze project bleek te zijn gebouwd op drijfzand. Pineau slaagde er uiteindelijk niet in om de benodigde sponsoren aan te trekken en moest zodoende zelfs de stekker uit het project trekken.

“Het is een gek verhaal, ik kan het nog steeds niet geloven”, blikt Cordon-Ragot terug op een stressvolle periode. “Ik ben nog steeds op zoek naar antwoorden. Was het een vicieuze cirkel? Heb ik mezelf zo voor de gek gehouden? Ik geloofde zó in dit project, ik heb er echt mijn ziel en zaligheid ingestopt. Mensen zullen denken dat ik dom ben, maar ik was er echt van overtuigd dat het zou werken. Ik voel me zelf ook schuldig, dat ik zoveel mensen heb meegenomen in deze ellende”, schetst Cordon-Ragot, die ook een rol had in het aantrekken van rensters.

Eerste signalen

In het voorjaar van 2022 leek er nog geen vuiltje aan de lucht. “In het voorjaar ontmoette ik de gebroeders Pineau en kreeg ik de vraag of ik deel wilde uitmaken van het project. Ik ging akkoord en nam ze in vertrouwen.” De eerste onheilspellende berichten volgden na de Tour de France voor vrouwen. Zo moest de geplande ploegenpresentatie op 26 oktober worden gecanceld: de ploeg bleek achter de schermen moeite te hebben met het vinden van de juiste sponsoren.

“Volgens Sébastian Pineau (de rechterhand van Jérôme Pineau, red.) was het slechts een kink in de kabel. Ik sprak eind oktober tijdens de presentatie van de Tour de France echter met Mark Cavendish en hij vertelde me toen dat hij nog geen nieuws had. Toen werd ik wel zenuwachtig.”

“Mijn vertrouwen is weg”

De zorgen van Cordon-Ragot bleken meer dan terecht, want uiteindelijk klapte het volledige project, met alle gevolgen van dien. “Ik ben echt buitengewoon teleurgesteld en zeer verdrietig. Ik heb nu veel meer moeite om mensen te vertrouwen. Het maakt me een beetje achterdochtig en dat is niet wie ik ben. Het vertrouwen is weg. Uiteindelijk hebben we allemaal het gevoel dat we werden gegijzeld.”

“De gebroeders Pineau probeerden een project te redden dat geen project meer was. Het heeft echt enorm veel indruk op me gemaakt. Ik zal het nooit kunnen begrijpen. Waarom hebben ze hun verantwoordelijkheid niet genomen? Ze leggen de schuld nu bij andere mensen, maar zij zijn toch echt de boosdoeners. En de slechte mensen waarmee ze zich omringden”, aldus Cordon-Ragot, die met het Spaanse UCI Continental-team ZAAF Cycling wel een nieuwe ploeg heeft gevonden voor 2023.