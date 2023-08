Op jacht naar rit- en eindwinst: Soudal Quick-Step met ambitie naar Renewi Tour

Komende zaterdag begint in Barcelona de 78ste editie van de Vuelta a España, maar woensdag start dichter bij huis ook een andere WorldTour-wedstrijd: de Renewi Tour. Soudal Quick-Step heeft inmiddels zijn selectie vrijgegeven voor deze vijfdaagse wielerronde en schuift Tim Merlier en Kasper Asgreen naar voren.

Met de Renewi Tour (23-27 augustus) hebben we het over de opvolger van de Benelux Tour. De ronde heeft een nieuwe naam en is – na een jaar afwezigheid – ingeperkt tot een vijfdaagse, maar de kwaliteit van het deelnemersveld is behouden gebleven. Soudal Quick-Step komt op papier ook met een sterke ploeg aan de start. Tim Merlier en Kasper Asgreen zijn de vooruitgeschoven pionnen.

In het verleden won de Belgische formatie al tweemaal het eindklassement en zegevierde het in maar liefst achttien ritten, en de ploeg hoopt ook dit jaar weer hoge ogen te gooien. Asgreen is een van de topfavorieten voor de eindzege en met Yves Lampaert, de nummer zes van de voorbije BEMER Cyclassics, heeft Soudal Quick-Step nog een gevaarlijke klant in huis.

“Kasper wordt onze troef voor het algemeen klassement”, is ploegleider Tom Steels duidelijk. “Het parcours is wat anders dan de voorgaande jaren. Er zijn slechts vijf ritten, maar zonder een zware dag in de Ardennen. De rit naar Geraardsbergen en de korte tijdrit passen goed bij onze renners.”

In de vlakke etappes is het aan Merlier om te scoren. De Belgische sprinter won eerder deze maand nog twee ritten in de Ronde van Polen en lijkt dus goed in vorm. Steels: “In de sprints kijken we natuurlijk naar Tim. Hij heeft een sterk jaar met acht zeges tot dusver. Met hulp van Bert (Van Lerberghe, red.) en Florian (Sénéchal, red.) kan hij hier voor een nieuwe zege gaan.” Tim Declercq en Stan Van Tricht vervolledigen de selectie.

